Деле Алли забил красивый гол и получил бутылкой по голове

Источник: Reuters

Через три недели после убедительной и красивой победы над «Тоттенхэмом» в чемпионате, «Арсенал» на этом же стадионе проиграл «шпорам» в кубке. Неожиданно крупная победа гостей по счёту, с другой стороны, это же «Арсенал»: команда, которая даже при стабильных результатах не показывала стабильной игры. Победы на последних минутах, волевые камбэки и голы игроков, вышедших на замену: эти достижения говорят о характере и нацеленности на победу команды Унаи Эмери, но и о том, что ему ещё есть, над чем работать.

Поговорим о том, что изменилось по сравнению с матчем трёхнедельной давности, когда «Арсенал» был сильнее.

Лишние люди «Арсенала»

Мхитарян, Ивоби, Озил. Что здесь делает Озил, который не участвовал в матче? Ну, он бывал даже незаметнее в некоторых матчах, в которых принимал участие… если серьёзно, Озил вне заявки на матч — знак того, что он как минимум серьёзно не в форме. Видимо, даже серьёзнее, чем Мхитарян. Мхитарян активно участвовал в игре с мячом (третий в команде по количеству пасов в первом тайме), но делал это неэффективно: 68% точности без единого паса под удар — это прямо очень плохо. Ну и упущенный чистый выход один на один.

Ивоби нестабилен даже не в масштабе матчей, а в масштабе десятиминуток. Парадоксально, что чуть ли не самый быстрый игрок в составе «Арсенала» больше всех тормозил атаки. Когда во втором тайме Унаи Эмери убрал его и выпустил Ляказетта, шутники из Paddy Power отреагировали вот таким твитом.

«“Шпоры” показывают, как важна эта игра, выпуская Кейна. “Арсенал” тоже показывает, как важна эта игра, снимая Ивоби».

Кроме игроков, которые не демонстрируют ожидаемый высокий уровень, есть и просто дублёры. Мэйтленд-Найлз уже не в первый раз вышел в старте, но всё равно кажется, что его главное качество в том, что он молодой и свой. Воспитанник, да, но ему 21 год. Всего на год меньше, чем деле Алли.

Гендузи — пока не топ

Талант полузащитника не вызывает сомнений. Гендузи выполняет большой объём беговой работы, при этом техничен и хорошо играет головой. Отличные перспективы, а прямо сейчас это уже неплохой центральный полузащитник. Почему не топ? В плане принятия правильных решений ему ещё есть, куда прогрессировать. На 33-минуте случился эпизод, который хорошо иллюстрирует этот недостаток.

После неудачного розыгрыша углового «Тоттенхэм» убегал в атаку 4-на-4. Первым из оборонявшихся был Гендузи. Он не знал, кого из соперников прессинговать и пробежал метров 20 зигзагом. Сначала за Триппьером, потом за Эриксеном, потом за Сиссоко — ни одного не накрыл. Его хаотичное движение мешало партнёрам разобрать остальных игроков. Умения действовать спокойно в критических ситуациях, которые требуют мгновенной реакции, пока не хватает.

«Арсеналу» просто не везло

Исходя из первых абзацев может сложиться впечатление, что «Арсенал» был намного хуже. Это не так. Привычные провалы в обороне действительно были, но «Арсенал» в этом сезоне силён не обороной. Команда много даёт бить по своим воротам, в том числе, из явных голевых ситуаций (по ожидаемым пропущенным «Арсенал» на восьмом месте), но обычно компенсирует это эффективной реализацией.

Одна из фишек канониров при Эмери — они реализуют всё, что имеют. Этот матч стал исключением, но по моментам матч ближе к ничьей, чем к победе одной из команд с разницей в два гола. В первом тайме был выход один на один Мхитаряна и опасный удар Рэмзи. Навал в концовке тайма привёл к пяти ударам за пять минут (четыре — из пределов штрафной). Во втором тайме, особенно, с выходом Ляказетта и перестроением, «Арсенал» имел несколько хороших подходов к воротам. В том числе, были попадания в штангу и перекладину.

Розыгрыши через на полуфлангах удавались «Арсеналу» так же хорошо, как «Тоттенхэму» забросы за спину защитникам. Но из своих четырёх явных моментов гости реализовали два (не забили в той самой контратаке 4-на-4 и после удара Кейна в упор), то «Арсенал» из такого же количества моментов не забил ничего. Неприятный эпизод, но это не повод говорить о каком-то регрессе в игре. Пока это только эпизод.

Удар бутылкой

Хотелось бы закончить текст на этом, но болельщики «Арсенала» бросили с трибун бутылку в голову Деле Алли. И попали.

Бутылка не выключила Алли из игры: он остался и даже мог после этого забить. Ждём расследования. Но и без второго гола Алли — лучший игрок матча. Он вырезал на Сона в эпизоде с первым голом, а второй гол получился ещё лучше.

Обратите внимание на тайминг Кейна: он в касание принял сложный пас, вторым касанием подработал и третьим отдал идеальный пас в идеальный момент — как раз когда Алли был на линии офсайда. Подсечка Алли над Чехом не хуже. А ещё лучше — его реакция. Алли не упал и не катался по газону, а подошёл к трибуне и показал болельщикам счёт. Можно предположить, что такой ответ эффективнее всего отобьёт желание бросать бутылки.