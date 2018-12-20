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10:06 (мск), источник: Sports.kz

В КПЛ может появиться первый анголец

Как стало известно Sports.kz, в настоящее время казахстанским клубам предлагается футболист из Анголы.

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Речь идет о 25-летнем форварде по имени Александер Кристовао (рост 186 см). Уроженец ангольской Ланданы является воспитанником голландского «Гронингена», в котором и начинал профессиональную карьеру. После играл за голландский же «Камбюр», ангольские «Либоло» и «Авиашао», сербский «Явор», в последнее время защищал цвета польского «Заглембе». В турнире Экстракласы (сильнейший дивизион чемпионата Польши) сезона-2018/2019 в 15 поединках забил 2 мяча. В 2014/2016 годах являлся игроком национальной сборной Анголы, за которую в 7 встречах 2 раза поражал ворота соперников. Transfermarkt оценивает этого игрока на данный момент в 100 тысяч евро.

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