В КПЛ может появиться первый анголец

Речь идет о 25-летнем форварде по имени Александер Кристовао (рост 186 см). Уроженец ангольской Ланданы является воспитанником голландского «Гронингена», в котором и начинал профессиональную карьеру. После играл за голландский же «Камбюр», ангольские «Либоло» и «Авиашао», сербский «Явор», в последнее время защищал цвета польского «Заглембе». В турнире Экстракласы (сильнейший дивизион чемпионата Польши) сезона-2018/2019 в 15 поединках забил 2 мяча. В 2014/2016 годах являлся игроком национальной сборной Анголы, за которую в 7 встречах 2 раза поражал ворота соперников. Transfermarkt оценивает этого игрока на данный момент в 100 тысяч евро.