5 белорусов, которые усилят клубы РПЛ прямо сейчас

Источник: Чемпионат.com

В середине декабря министр спорта Российской Федерации Павел Колобков заявил, что вместе с отменой легионерского статуса белорусов в КХЛ подобное решение вступит в силу и в других командных видах спорта, в том числе в футболе. В связи с этим мы выбрали самых интересных игроков белорусского чемпионата, способных усилить команды РПЛ.

Денис Щербицкий — БАТЭ, вратарь, 22 года

Юрий Жевнов, Валерий Шанталосов, Василий Хомутовский, Сергей Веремко — в Беларуси хорошая вратарская школа, регулярно делящаяся своими кадрами с командами российского чемпионата. Денис Щербицкий — лучший представитель нового поколения белорусских голкиперов и самый дорогой актив борисовского БАТЭ.

В 2016 году после продажи Сергея Черника в «Нанси» основным вратарём белорусского чемпиона снова стал бывший вратарь «Крыльев Советов» и «Уфы» Сергей Веремко. При этом слабая конкуренция в чемпионате позволяла тогдашнему тренеру БАТЭ Александру Ермаковичу давать шансы молодым вратарям Щербицкому и Чичкану. Денис за них зацепился и в 2017 году выиграл конкуренцию за место в составе у обоих партнёров. В первом же сезоне Щербицкий был признан лучшим вратарём белорусского чемпионата. Без ляпов, правда, не обходилось, особенно в игре ногами. Ошибки Дениса приводили не только к пропущенным голам в мало что значащих матчах чемпионата, но и несколько раз полностью меняли ход встречи, как, например, в игре белорусской «молодёжки» с хорватами, когда Щербицкий при счёте 1:0 в пользу своей команды пропустил два гола в дополнительное время.

Обучаемость — главная сильная сторона Дениса. За год вратарь БАТЭ сильно прибавил в игре на выходах и технике владения мячом — компонентах, которые у голкипера «проседали». При этом Щербицкий очень быстро складывается для своего роста и творит настоящие чудеса на «ленточке» ворот — достаточно посмотреть нарезку с его сейвами в матчах БАТЭ против «Челси», чтобы убедиться в большом таланте футболиста и перестать удивляться слухам, связывающим Дениса с командами сильнейших европейских чемпионатов.

Никита Корзун — «Динамо» Минск, опорный полузащитник, 23 года

Корзун очень рано заявил о себе во взрослом футболе. Уже в 18 лет Никита стал основным игроком минского «Динамо», команды, конкурирующей с БАТЭ за чемпионство и периодически участвующей в групповых этапах Лиги Европы. Прогресс Корзуна не остановила даже серьёзная травма, лишившая его футбола почти на весь следующий сезон. Когда Корзуну исполнилось 20, его за 750 тыс. евро выкупило киевское «Динамо». На Украине полузащитнику снова нужно было оправдывать свои претензии на место в составе, и на первых порах у Корзуна всё получалось — Никита кочевал между основным и молодёжным составами динамовцев, но часто попадал в заявку на матчи взрослой команды.

Приход Корзуна в «Динамо» стал возможен благодаря протекции соотечественника — Александра Хацкевича. Но с приходом Хацкевича на пост главного тренера киевлян игровое время Никиты сократилось. Белорусский специалист успел поработать с игроком, когда тренировал национальную сборную, поэтому прекрасно знал слабые и сильные стороны футболиста. Корзун — очень жёсткий полузащитник, который всегда идёт до конца. Отбор и ведение единоборств — стихия Никиты. При этом Корзун очень примитивен, практически никогда не принимает участие в развитии атак и довольно плохо распоряжается мячом в коротких и средних передачах. Никита — узкопрофильный футболист, который при правильном использовании его достоинств может быть очень полезен либо в паре с созидательным центральным полузащитником, либо в роли чистого опорника, страхующего разрывы между линиями.

Летом Корзун был выставлен киевлянами на трансфер. По слухам к игроку проявлял интерес «Утрехт», но в итоге Никита отправился в аренду туда, где начинал, — в минское «Динамо», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата и наконец забил свой первый гол в карьере.

Захар Волков — БАТЭ, центральный защитник, 21 год

Защитник БАТЭ прошёл хорошую футбольную школу. Воспитанник «Витебска» выдержал проверку первой лигой Беларуси, где борьбы намного больше, чем футбола, а потом согласился на аренду в бедствующий «Нафтан», в котором речь не шла не то что о выплачиваемых вовремя зарплатах, не было даже собственного клубного врача, чтобы оказать помощь игрокам во время матчей.

Волков спокойно воспринял трудности первых лет футбольной карьеры и даже в таких условиях вырос профессионально, научившись играть в низком блоке исключительно от обороны. После года в «Нафтане» Захара, несмотря на лидерство в чемпионате по голевым ошибкам, выкупил БАТЭ. С этого года Волков — основной защитник борисовской команды. Захар — разносторонний защитник, эффективно действующий во всех игровых фазах, будь то оборона, атака или переходы. Несмотря на возраст, Волков — физически состоявшийся футболист, грамотно использующий свои габариты. Опыт игры опорником в детстве сказался на его первом пасе — необходимом качестве современного футбола для любого центрального защитника команды, действующей с позиции силы.

Павел Савицкий — «Динамо» Брест, нападающий, 24 года

«Второй Милевский». Савицкий — главная надежда белорусского футбола последних 10 лет. Павел дебютировал в профессиональном футболе в 16 лет, в первом же сезоне забил 6 голов и стал одним из ключевых игроков гродненского «Немана». По слухам, резкий старт карьеры Савицкого привлёк внимание лидеров белорусского футбола БАТЭ и «Динамо», а также «Зенита» и «Валенсии». Но Савицкий решил остаться в «Немане». Вместе с постоянной игровой практикой и отсутствием конкуренции в Гродно Павел поймал «звёздную» болезнь и успевал совмещать игру за свою команду с весёлыми вечеринками и походами в клубы. После двух ярких стартовых сезонов Савицкий сильно замедлился в развитии. В 20 лет нападающий был отдан в аренду «Ягеллонии», но в Польше впервые столкнулся с конкуренцией и проиграл место в основе.

Возвращение в Беларусь отрезвило игрока. Савицкий взялся за голову, снова стал лидером «Немана» и вернул команду в верхнюю половину таблицы. Последние два сезона Савицкий — лучший бомбардир чемпионата Беларуси и постоянный кандидат на вызов в сборную страны. Его мяч в ворота Болгарии вошёл в топ-10 самых красивых голов по итогам квалификации ЧМ-2018.

Савицкий — редкий для постсоветского пространства пример нестандартного форварда с отличным голевым чутьём, от которого непонятно чего ожидать в следующую секунду. В игровом плане у Павла практически нет недостатков, в том числе и в оборонительных действиях. Главная проблема Савицкого в его голове и дисциплине. В прошлом году Павла переманило к себе богатое брестское «Динамо», в котором нападающий уже успел выдать несколько потрясающих матчей, вместе с Милевским вступить в местную ОПГ «Морские котики» и в связи с этим нарваться на конфликт с клубом. При этом пока «Динамо» не расплатилось с гродненцами за форварда и судится с «Неманом» за необходимость это делать. Так что статус контракта Савицкого может в любой момент измениться.

Юрий Ковалёв — «Шахтёр», крайний полузащитник, 25 лет

Юрий Ковалев — самый возрастной из представленных в материале игроков, но при этом именно он достиг наибольшего прогресса в этом сезоне. В прошлые сезоны Юрий периодически подвергался критике за неправильный выбор позиции при переходе из обороны в атаку, в том числе и со стороны более опытных партнёров. В завершившемся для солигорской команды серебряными медалями чемпионате Ковалёв был уже одним из лидеров команды и по отданным голевым передачам уступил только Игорю Стасевичу.

«Шахтёр» — команда, активно использующая фланги. Как правило, их занимают Ковалёв и Баланович, и по стилю игры Ковалёв очень похож на бывшего игрока «Амкара». Юрий обладает впечатляющей стартовой скоростью, может сыграть как слева, так и справа, с этого сезона окончательно перестал бояться брать на себя игру и бить. Ковалёв уже пять лет не отдаёт никому место в стартовом составе одного из лидеров белорусского чемпионата. Кроме БАТЭ, внутри страны дальше расти ему некуда.