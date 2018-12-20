Акции выросли, Погба оштрафован, Гиггз ушел из-за этики. 48 часов после отставки Моуринью

Источник: Reuters

«У «МЮ» есть будущее без меня, а у меня — без «МЮ». Первые слова Жозе после отставки

— Мне нечего сказать. Вы знаете меня, мне нечего сказать, — повторил Моуринью несколько раз, отбиваясь от журналиста Sky sports.

Чуть позже Жозе все-таки согласился дать небольшой комментарий:

— Вы знаете меня, я не изменился. Собираюсь вести себя так, как после ухода из «Челси». Не буду говорить ни о чем, что происходило в клубе. Мы могли бы говорить о хорошем, плохом, о многих вещах, но это не для меня. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, а у меня есть будущее без «Манчестер Юнайтед». Почему я должен делиться с вами своими чувствами? Все кончено, таков я. Никогда не понимал тренеров, которые уходят из клуба и начинают копаться в прошлом, обвинять кого-либо. Просто хочу сказать: game over (игра окончена). Надеюсь, что медиа будут уважать мою позицию. Думаю, у меня есть право пожить нормальной жизнью до того момента, как я решу вернуться в футбол. Сейчас, например, я вышел на небольшую прогулку, шоппинг. Это все, что я хочу делать сейчас. «МЮ» — уже в прошлом.

Звучит красиво, но, по информации Daily Mail, Жозе не может говорить о происходящем в «МЮ» по контракту. Если заговорит, то останется без неустойки.

Почему уволили Жозе. Коротко

«МЮ» в АПЛ 2018/2019

Место: 6

Забито-пропущено: 29−29

Поражения: 5

Отставание от «Ливерпуля»: 19 очков

Самая популярная версия в британских медиа: руководство было готово дать Жозе время. Совет директоров не столько пугали результаты (повторение худшего старта в АПЛ за 27 лет) и ужасный футбол, сколько ближайшее трансферное окно. У Жозе был конфликт прежде всего с франкоговорящими — Марсьялем, Байи и Погба. Они всерьез рассматривали возможность сменить клуб. Например, агент Погба Райола встречался с представителями «Юве», спортдир туринцев подтвердил интерес к Полю.

Погба оштрафовали за рекламный пост после увольнения Жозе

После отставки Моуринью Погба опубликовал пост в соцсетях:

«Придумай подпись».

Этот пост — часть рекламной акции игрока и Adidas, которая была опубликована в максимально неудачный момент. Через 10 минут запись удалили, но Погба все равно осудили, а клуб оштрафовал футболиста «за неуместную публикацию, которая демонстрирует неуважение к бывшему главному тренеру».

Погба станцевал на могиле только что уволенного тренера. Это неуместно. Жозе потерял работу, а Поль и его люди опубликовали этот пост — не думайте, что это совпадение, запланированный твит. Это дрянь, абсолютная дрянь. Гари Невилл Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»

Жозе получит неустойку £18 млн. Но «МЮ» сэкономил. И даже заработал, — уверен финансист

На следующий день после увольнения Моуринью акции «МЮ» выросли на 6%. По оценкам финансиста Кирана Магуайра стоимость клуба увеличилась на 170 млн фунтов.

— Моуринью был токсичен для бренда «МЮ». Возможность назначить чуть более привлекательного тренера для медиа и общества привела к позитивной реакции спонсоров и рекламодателей. Это спровоцировало рост на рынке ценных бумаг, — объясняет финансист. — Но этого недостаточно, клубу нужны победы на футбольном поле, трофеи. Именно большие победы, успехи Жозе были слишком умеренными. «МЮ» — самый большой спортивный бренд в мире, потому что ассоциируется с успехом, которого добивался при сэре Алексе Фергюсоне. Но если побед не последует в ближайшие годы и они не будут регулярными, то финансовый успех «МЮ» останется в прошлом.

Моуринью не взял в свой штаб Гиггза из-за этики. Он спал с женой брата

Это первый из громких инсайдов, которых в ближайшее время будет много. Всплыла старая история. The Times сообщает, что Райан Гиггз покинул «МЮ» и не вошел в штаб Моуринью вовсе не потому, что хотел начать самостоятельную карьеру. У Гиггза на протяжении 8 лет был роман с женой брата. Вот что говорит отец Гиггза:

— Я даже не могу заставить себя называть его имя, использую выражение «экс-футболист». Как старший брат он должен был прикрывать спину младшего, а не вонзать в нее нож. Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но стыжусь его. Он поставил себя на первое место. Все, о чем он заботится, — это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Теперь, когда вижу его по телевизору, выключаю, так делает вся семья. От него плохо пахнет. Он мой сын, и у меня наворачиваются слезы, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним.

Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворт хотел, чтобы Гиггз стал главным помощником Моуринью, несмотря на мерзкую историю, но Жозе не захотел видеть валлийца в своем штабе.

Пришел новый тренер — суперзапасной Сульшер Уле-Гуннар Сульшер

Все началось с курьеза. «МЮ» опубликовал видео гола Сульшера «Баварии» в финале ЛЧ-1999 с подписью: «Он возвращается». Поторопились, пришлось удалить. Запись уже пропала с сайта, когда премьер-министр Норвегии поздравляла соотечественника с новым вызовом. На утро оказалось, что все-таки не зря.

Сульшер провел в «МЮ» 11 сезонов (1996 — 2007), забил 126 мячей в 366 матчах. «Манчестер Юнайтед» — его единственный клуб в карьере за пределами Норвегии.

Прозвище Сульшера в Англии — «суперзапасной». Еще его называли «убийцей с лицом младенца».

После окончания карьеры Сульшер работал с молодежкой «МЮ». В 2011-м возглавил «Мельде», с которым выиграл два чемпионства и Кубок Норвегии.

У Сульшера есть опыт работы в АПЛ. Правда, неудачный. Его уволили из «Кардиффа» через 8 месяцев после назначения из-за плохих результатов.

плохих результатов. После неудачной попытки в Англии Сульшер вернулся в «Мельде». В августе он просил футболку у Артема Дзюбы для своего сына.

Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба — великий игрок, — сказал Сульшер.

Приглашение Уле-Гуннара стоило «МЮ» 1,8 млн фунтов. При этом Сульшер пока не рассматривают в качестве долгосрочного тренера. Его задача — доработать этот сезон, после чего «МЮ» получит нового статусного тренера.