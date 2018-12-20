Акции выросли, Погба оштрафован, Гиггз ушел из-за этики. 48 часов после отставки Моуринью
Первые дни «МЮ» без Жозе Моуринью. Очень много новостей.
Первые дни «МЮ» без Жозе Моуринью. Очень много новостей.
— Мне нечего сказать. Вы знаете меня, мне нечего сказать, — повторил Моуринью несколько раз, отбиваясь от журналиста Sky sports.
Чуть позже Жозе
— Вы знаете меня, я не изменился. Собираюсь вести себя так, как после ухода из «Челси». Не буду говорить ни о чем, что происходило в клубе. Мы могли бы говорить о хорошем, плохом, о многих вещах, но это не для меня. Все кончено. У «Манчестер Юнайтед» есть будущее без меня, а у меня есть будущее без «Манчестер Юнайтед». Почему я должен делиться с вами своими чувствами? Все кончено, таков я. Никогда не понимал тренеров, которые уходят из клуба и начинают копаться в прошлом, обвинять
Звучит красиво, но, по информации Daily Mail, Жозе не может говорить о происходящем в «МЮ» по контракту. Если заговорит, то останется без неустойки.
«МЮ» в АПЛ 2018/2019
Место: 6
Забито-пропущено: 29−29
Поражения: 5
Отставание от «Ливерпуля»: 19 очков
Самая популярная версия в британских медиа: руководство было готово дать Жозе время. Совет директоров не столько пугали результаты (повторение худшего старта в АПЛ за 27 лет) и ужасный футбол, сколько ближайшее трансферное окно. У Жозе был конфликт прежде всего с франкоговорящими — Марсьялем, Байи и Погба. Они всерьез рассматривали возможность сменить клуб. Например, агент Погба Райола встречался с представителями «Юве», спортдир туринцев подтвердил интерес к Полю.
После отставки Моуринью Погба опубликовал пост в соцсетях:
«Придумай подпись».
Этот пост — часть рекламной акции игрока и Adidas, которая была опубликована в максимально неудачный момент. Через 10 минут запись удалили, но Погба все равно осудили, а клуб оштрафовал футболиста «за неуместную публикацию, которая демонстрирует неуважение к бывшему главному тренеру».
Погба станцевал на могиле только что уволенного тренера. Это неуместно. Жозе потерял работу, а Поль и его люди опубликовали этот пост — не думайте, что это совпадение, запланированный твит. Это дрянь, абсолютная дрянь.
На следующий день после увольнения Моуринью акции «МЮ» выросли на 6%. По оценкам финансиста Кирана Магуайра стоимость клуба увеличилась на 170 млн фунтов.
— Моуринью был токсичен для бренда «МЮ». Возможность назначить чуть более привлекательного тренера для медиа и общества привела к позитивной реакции спонсоров и рекламодателей. Это спровоцировало рост на рынке ценных бумаг, — объясняет финансист. — Но этого недостаточно, клубу нужны победы на футбольном поле, трофеи. Именно большие победы, успехи Жозе были слишком умеренными. «МЮ» — самый большой спортивный бренд в мире, потому что ассоциируется с успехом, которого добивался при сэре Алексе Фергюсоне. Но если побед не последует в ближайшие годы и они не будут регулярными, то финансовый успех «МЮ» останется в прошлом.
Это первый из громких инсайдов, которых в ближайшее время будет много. Всплыла старая история. The Times сообщает, что Райан Гиггз покинул «МЮ» и не вошел в штаб Моуринью вовсе не потому, что хотел начать самостоятельную карьеру. У Гиггза на протяжении 8 лет был роман с женой брата. Вот что говорит отец Гиггза:
— Я даже не могу заставить себя называть его имя, использую выражение «экс-футболист». Как старший брат он должен был прикрывать спину младшего, а не вонзать в нее нож. Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым
Исполнительный директор «МЮ» Эд Вудворт хотел, чтобы Гиггз стал главным помощником Моуринью, несмотря на мерзкую историю, но Жозе не захотел видеть валлийца в своем штабе.
Все началось с курьеза. «МЮ» опубликовал видео гола Сульшера «Баварии» в финале ЛЧ-1999 с подписью: «Он возвращается». Поторопились, пришлось удалить. Запись уже пропала с сайта, когда
Они примерно одного размера. Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба — великий игрок, — сказал Сульшер.
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Егор Кузнец