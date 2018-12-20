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15:29 (мск), источник: Р-Спорт

«МЮ» готов заплатить «Тоттенхэму» рекордную неустойку за тренера Почеттино

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов заплатить «Тоттенхэму» рекордную сумму в качестве компенсации за согласие лондонцев отпустить главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Telegraph.

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Источник: Reuters
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В среду было объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» после отставки португальца Жозе Моуринью стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с ним рассчитан до конца сезона. При это руководство «МЮ» заинтересовано в приглашении Почеттино, который в мае продлил соглашение с «Тоттенхэмом» до 2023 года.

Издание отмечает, что сумма отступных в контракте аргентинского специалиста не прописана. По данным СМИ, ежегодная зарплата Почеттино в «Тоттенхэме» составляет 8,5 миллиона фунтов. Telegraph утверждает, что сумма компенсации за досрочный разрыв контракта Почеттино превысит 40 миллионов фунтов, но в «Юнайтед» будут готовы на любые траты, если тренер выразит желание возглавить команду.

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