«МЮ» готов заплатить «Тоттенхэму» рекордную неустойку за тренера Почеттино

В среду было объявлено, что исполняющим обязанности главного тренера «красных дьяволов» после отставки португальца Жозе Моуринью стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер, контракт с ним рассчитан до конца сезона. При это руководство «МЮ» заинтересовано в приглашении Почеттино, который в мае продлил соглашение с «Тоттенхэмом» до 2023 года.