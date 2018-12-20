«Барселона» договорилась с «Валенсией» о переходе Мурильо
«Барселона» достигла договорённости с «Валенсией» о переходе в каталонский клуб защитника Джейсона Мурильо.
«Барселона» достигла договорённости с «Валенсией» о переходе в каталонский клуб защитника Джейсона Мурильо.
Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний футболист перейдёт в стан
«Барселона» занимается активным поиском подходящего защитника в связи с серьёзными травмами двух важных игроков обороны, Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.
После 16 туров «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Ближайший преследователь каталонской команды в чемпионате, «Севилья», отстаёт на три очка. Также подопечные Эрнесто Вальверде пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Лионом».