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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» договорилась с «Валенсией» о переходе Мурильо

«Барселона» достигла договорённости с «Валенсией» о переходе в каталонский клуб защитника Джейсона Мурильо.

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Источник: AFP 2018

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний футболист перейдёт в стан сине-гранатовых во время зимнего трансферного окна и будет выступать за «Барселону» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

«Барселона» занимается активным поиском подходящего защитника в связи с серьёзными травмами двух важных игроков обороны, Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.

После 16 туров «Барселона» набрала 34 очка и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. Ближайший преследователь каталонской команды в чемпионате, «Севилья», отстаёт на три очка. Также подопечные Эрнесто Вальверде пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретятся с «Лионом».

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