«Барселона» договорилась с «Валенсией» о переходе Мурильо

Источник: AFP 2018

Как сообщает Mundo Deportivo, 26-летний футболист перейдёт в стан сине-гранатовых во время зимнего трансферного окна и будет выступать за «Барселону» до конца нынешнего сезона на правах аренды.

«Барселона» занимается активным поиском подходящего защитника в связи с серьёзными травмами двух важных игроков обороны, Томаса Вермалена и Самуэля Юмтити.