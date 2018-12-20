ПСЖ продлил контракт с Ареола до 2023 года
«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с вратарём Альфонсом Ареола.
«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о продлении соглашения с вратарём Альфонсом Ареола.
Новый контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
«Для меня было очень важно продолжить карьеру и развитие в “ПСЖ”. Этот клуб у меня в сердце, я вырос здесь и сумел достичь очень высокого уровня. “ПСЖ” даёт мне возможность ставить перед собой высокие задачи и достигать их с великолепными партнёрами по команде. С поддержкой наших болельщиков мы сможем вместе написать ещё много глав. Я верю в клуб и рад возможности пережить с ним незабываемые моменты», — сказал Ареола.
Ареола является воспитанником «ПСЖ» и выступает за основную команду парижан с 2010 года, успев поиграть в аренде за «Ланс», «Бастию» и «Вильерреал». С родным клубом 25-летний голкипер по два раза становился триумфатором чемпионата Франции, Кубка и Суперкубка страны.