СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Источник: Reuters

45-летний норвежский специалист будет работать с Манчестер Юнайтед до конца сезона. Руководство английского клуба предложил бывшему тренеру Реала Зинедину Зидану возглавить клуб. Об этом сообщает AS.

46-летний француз пока не дал согласия руководству красных дьяволов. Сообщается, что Зидан хотел бы поработать со сборной Франции или Ювентусом, но понимает, что пока это невозможно.