СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»
Во вторник Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера
Во вторник Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера
45-летний норвежский специалист будет работать с Манчестер Юнайтед до конца сезона. Руководство английского клуба предложил бывшему тренеру Реала Зинедину Зидану возглавить клуб. Об этом сообщает AS.
46-летний француз пока не дал согласия руководству красных дьяволов. Сообщается, что Зидан хотел бы поработать со сборной Франции или Ювентусом, но понимает, что пока это невозможно.
В текущем сезоне Манчестер Юнайтед расположился на 6-м месте в таблице