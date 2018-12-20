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17:53 (мск), источник: Советский спорт

СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»

Во вторник Манчестер Юнайтед уволил Жозе Моуринью и назначил временно исполняющим обязанности главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.

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Источник: Reuters

45-летний норвежский специалист будет работать с Манчестер Юнайтед до конца сезона. Руководство английского клуба предложил бывшему тренеру Реала Зинедину Зидану возглавить клуб. Об этом сообщает AS.

46-летний француз пока не дал согласия руководству красных дьяволов. Сообщается, что Зидан хотел бы поработать со сборной Франции или Ювентусом, но понимает, что пока это невозможно.

В текущем сезоне Манчестер Юнайтед расположился на 6-м месте в таблице премьер-лиги, уступая лидирующему Ливерпулю 19 очков. Также команда пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов, где ей предстоит сыграть с ПСЖ.

Сульшер назначен исполняющим обязанности главного тренера «МанЮнайтед»
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19 декабря© Ньюстюб
Манчестер Юнайтед
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