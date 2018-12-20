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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Васильев — о проблемах «Монако»: Всё, что не убивает, делает вас сильнее

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о проблемах клуба в этом сезоне.

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Источник: AP 2018

«Конечно, мы никогда не предполагали, что столкнёмся с такими трудностями, но я продолжаю думать позитивно. Будущее клуба выглядит очень захватывающе, но сейчас мы должны позаботиться о настоящем и покинуть зону вылета. У меня нет привычки отступать. В этой ситуации я вижу вызов для команды. “Монако” должен стать сильнее. Всё, что не убивает, делает вас сильнее», — приводит слова Васильева пресс-служба монегасков в «Твиттере».

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«Монако», набрав 13 очков, занимает предпоследнее, 19-е, место, в турнирной таблице французской Лиги 1. В матче 19-го тура команда Тьерри Анри на домашнем поле сыграет с «Генгамом». Встреча состоится 22 декабря.

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