В FIFA рассказали об изменении формата клубного чемпионата мира по футболу

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По его словам, предстоящий 22 декабря финал турнира, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ, станет последним в старом формате.

Сейчас участие в клубном чемпионате принимают семь команд, в том числе представители страны-организатора. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить турнир раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а число участников увеличить до 24. Финансирование проекта готовы взять на себя солидные инвесторы, предположительная сумма вложений составит $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года.

Предполагалось, что половину мест в турнире должны были получить европейские команды, однако это вызвало обеспокоенность у представителей Союза европейских футбольных ассоциаций, поскольку УЕФА счел это угрозой статусу Лиги чемпионов. В этой связи ФИФА сохранила ежегодный формат турнира, но с большим количеством участников.

«Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он (турнир. — Ред.) не сохранится. Как он будет трансформироваться, покажет более глубокое исследование новых инициатив, которое должна сделать эта рабочая группа. А потом каждая конфедерация выскажет свою позицию», — заявил Сорокин и добавил, что во время последнего совета ФИФА была образована специальная комиссия по этому вопросу, поскольку на данный момент существует немало разногласий.

О решении будет объявлено 14 марта 2019 года в Майами, где пройдет следующее заседание совета ФИФА, пишет НСН.