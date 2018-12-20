В FIFA рассказали об изменении формата клубного чемпионата мира по футболу
Клубный чемпионат мира по футболу претерпит существенные изменения. Об этом телеканалу «360» рассказал член совета Международной федерации футбола (FIFA) Алексей Сорокин.
Клубный чемпионат мира по футболу претерпит существенные изменения. Об этом телеканалу «360» рассказал член совета Международной федерации футбола (FIFA) Алексей Сорокин.
По его словам, предстоящий 22 декабря финал турнира, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ, станет последним в старом формате.
Сейчас участие в клубном чемпионате принимают семь команд, в том числе представители
Предполагалось, что половину мест в турнире должны были получить европейские команды, однако это вызвало обеспокоенность у представителей Союза европейских футбольных ассоциаций, поскольку УЕФА счел это угрозой статусу Лиги чемпионов. В этой связи ФИФА сохранила ежегодный формат турнира, но с большим количеством участников.
«Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он (турнир. — Ред.) не сохранится. Как он будет трансформироваться, покажет более глубокое исследование новых инициатив, которое должна сделать эта рабочая группа. А потом каждая конфедерация выскажет свою позицию», — заявил Сорокин и добавил, что во время последнего совета ФИФА была образована специальная комиссия по этому вопросу, поскольку на данный момент существует немало разногласий.
О решении будет объявлено 14 марта 2019 года в Майами, где пройдет следующее заседание совета ФИФА, пишет НСН.
18 декабря сообщалось, что ФИФА изменила правила клубного чемпионата мира по футболу, согласно которым футболисты, которые заработают удаление в финале первенства, будут дисквалифицированы в матче еврокубков.