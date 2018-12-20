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18:36 (мск), источник: Известия

В FIFA рассказали об изменении формата клубного чемпионата мира по футболу

Клубный чемпионат мира по футболу претерпит существенные изменения. Об этом телеканалу «360» рассказал член совета Международной федерации футбола (FIFA) Алексей Сорокин.

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Источник: Reuters

По его словам, предстоящий 22 декабря финал турнира, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ, станет последним в старом формате.

Сейчас участие в клубном чемпионате принимают семь команд, в том числе представители страны-организатора. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить турнир раз в четыре года вместо Кубка конфедераций, а число участников увеличить до 24. Финансирование проекта готовы взять на себя солидные инвесторы, предположительная сумма вложений составит $25 млрд на 12-летний цикл, начиная с 2021 года.

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Предполагалось, что половину мест в турнире должны были получить европейские команды, однако это вызвало обеспокоенность у представителей Союза европейских футбольных ассоциаций, поскольку УЕФА счел это угрозой статусу Лиги чемпионов. В этой связи ФИФА сохранила ежегодный формат турнира, но с большим количеством участников.

«Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он (турнир. — Ред.) не сохранится. Как он будет трансформироваться, покажет более глубокое исследование новых инициатив, которое должна сделать эта рабочая группа. А потом каждая конфедерация выскажет свою позицию», — заявил Сорокин и добавил, что во время последнего совета ФИФА была образована специальная комиссия по этому вопросу, поскольку на данный момент существует немало разногласий.

О решении будет объявлено 14 марта 2019 года в Майами, где пройдет следующее заседание совета ФИФА, пишет НСН.

18 декабря сообщалось, что ФИФА изменила правила клубного чемпионата мира по футболу, согласно которым футболисты, которые заработают удаление в финале первенства, будут дисквалифицированы в матче еврокубков.

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