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19:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Алексом Сандро.

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Источник: AP 2018

Как сообщается, 27-летний бразильский защитник подписал с клубом новое соглашение сроком до 2023 года.

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Сандро, выступающий за «Ювентус» с 2015 года, сделал с туринской командой три золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок Италии в 2016, 2017, 2018 годах), а также пробивался в финал Лиги чемпионов сезона-2016/17.

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