«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года

Как сообщается, 27-летний бразильский защитник подписал с клубом новое соглашение сроком до 2023 года.

Сандро, выступающий за «Ювентус» с 2015 года, сделал с туринской командой три золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок Италии в 2016, 2017, 2018 годах), а также пробивался в финал Лиги чемпионов сезона-2016/17.