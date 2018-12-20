«Ювентус» продлил контракт с Алексом Сандро до 2023 года
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Алексом Сандро.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с футболистом команды Алексом Сандро.
Как сообщается, 27-летний бразильский защитник подписал с клубом новое соглашение сроком до 2023 года.
Сандро, выступающий за «Ювентус» с 2015 года, сделал с туринской командой три золотых дубля (выиграл чемпионат и Кубок Италии в 2016, 2017, 2018 годах), а также пробивался в финал Лиги чемпионов сезона-2016/17.