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20:14 (мск), источник: Sports.kz

Полузащитник «Астаны» высказался по поводу возможного возвращения в «Карабах»

Полузащитник «Астаны» бразилец Ричард Алмейда высказался азербайджанскому azerisport. com относительно слухов по поводу возвращения в «Карабах», сообщает Sports.kz.

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«У меня нет никакой информации об этом. В данный момент, я отдыхаю на родине. Впервые слышу о возможном возвращении в “Карабах”. У меня контракт с “Астаной”», — заявил Алмейда.

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Бразилец также прокомментировал возвращение Рейналдо в агдамский клуб. «Рад за него. Мы с ним периодически поддерживаем отношения. Он сам счастлив, что вернулся в Баку. Он хороший человек и футболист. Надеюсь, Рейналдо не допустит тех ошибок, которые были до этого. Он стал мудрее и набрался опыта. “Карабах” всегда хорошо относился к нему. Надеюсь, что мы увидим прежнего Рейналдо. Удачи ему», — добавил Алмейда.

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