Полузащитник «Астаны» высказался по поводу возможного возвращения в «Карабах»

«У меня нет никакой информации об этом. В данный момент, я отдыхаю на родине. Впервые слышу о возможном возвращении в “Карабах”. У меня контракт с “Астаной”», — заявил Алмейда.

Бразилец также прокомментировал возвращение Рейналдо в агдамский клуб. «Рад за него. Мы с ним периодически поддерживаем отношения. Он сам счастлив, что вернулся в Баку. Он хороший человек и футболист. Надеюсь, Рейналдо не допустит тех ошибок, которые были до этого. Он стал мудрее и набрался опыта. “Карабах” всегда хорошо относился к нему. Надеюсь, что мы увидим прежнего Рейналдо. Удачи ему», — добавил Алмейда.