«Лестер» подписал новый контракт с Дэниэлом Амарти

Как сообщается, новое соглашение 23-летнего ганского защитника с клубом рассчитано до 2022 года.

Амарти перешел в «Лестер» из датского «Копенгагена» в январе 2016 года и стал вместе с новой командой чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. Всего за «Лестер» футболист провел 64 официальных матча.