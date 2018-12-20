«Лестер» подписал новый контракт с Дэниэлом Амарти
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» на своем сайте объявил о подписании нового контракта с футболистом команды Дэниэлом Амарти.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» на своем сайте объявил о подписании нового контракта с футболистом команды Дэниэлом Амарти.
Как сообщается, новое соглашение 23-летнего ганского защитника с клубом рассчитано до 2022 года.
Амарти перешел в «Лестер» из датского «Копенгагена» в январе 2016 года и стал вместе с новой командой чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. Всего за «Лестер» футболист провел 64 официальных матча.