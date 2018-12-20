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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» подписал новый контракт с Дэниэлом Амарти

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Английский «Лестер Сити» на своем сайте объявил о подписании нового контракта с футболистом команды Дэниэлом Амарти.

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Как сообщается, новое соглашение 23-летнего ганского защитника с клубом рассчитано до 2022 года.

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Амарти перешел в «Лестер» из датского «Копенгагена» в январе 2016 года и стал вместе с новой командой чемпионом Англии по итогам сезона-2015/16. Всего за «Лестер» футболист провел 64 официальных матча.

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