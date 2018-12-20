Все матчи 15-го тура чемпионата Греции перенесены из-за нападения на судью

По данным Франс Пресс, арбитр ФИФА Танасис Цилос подвергся нападению четырех неизвестных в капюшонах, когда вышел из своего дома в греческом городе Лариса. Ему наложили швы на ноги и голову. В четверг Цилос был выписан из больницы, и в этот же день судьи, работающие на матчах греческой суперлиги, объявили бессрочную забастовку в знак протеста против атаки на их коллегу.
В адрес Греческой федерации футбола пришло письмо, подписанное 75 греческими судьями. В нем говорится, что арбитры отказываются от работы в суперлиге «по психологическим причинам после недопустимого и трусливого нападения» на Цилоса. Стороны решили, что 4 января проведут встречу, на которой примут решение о дальнейших действиях.
Греческая федерация футбола, суперлига, клубы и государственные чиновники осудили нападение на 33-летнего Цилоса. Федерация также проинформировала об инциденте УЕФА и ФИФА. В настоящее время полиция Ларисы продолжает расследование нападения с целью найти преступников.