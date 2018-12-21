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01:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Моуринью столкнулся с тотальным неуважением в «Манчестер Юнайтед»

Около 90 процентов игроков «Манчестер Юнайтед» потеряли уважение к бывшему главному тренеру Жозе Моуринью. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Португалец в разговоре с одним из футболистов призвал его держаться подальше от полузащитника Поля Погба, с которым у тренера были тяжелые отношения. Эта информация просочилась в раздевалку клуба. Помимо этого, игроки были разочарованы тем, что португалец постоянно критиковал их на тренировках и публично.

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Отмечается, что некоторые футболисты собирались уходить из команды, если бы во главе ее остался Моуринью. Теперь же, пишет ESPN, настроение в коллективе значительно улучшилось, и игроки снова «наслаждаются футболом и жизнью». Сам же тренер не попрощался с командой после того, как узнал об увольнении.

Моуринью покинул «Манчестер Юнайтед» 18 декабря. Временным тренером команды стал норвежец Уле-Гуннар Сульшер, который 11 лет игровой карьеры провел в английском клубе. До конца сезона руководство должно определиться с постоянным наставником.

В услугах же Моуринью, по сообщениям СМИ, заинтересован мадридский «Реал». Португалец уже работал в испанском клубе и становился с ним чемпионом страны.

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