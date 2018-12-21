«Барселона» арендовала Мурильо у «Валенсии»

Как сообщается, 26-летний защитник будет выступать за «Барсу» на правах аренды до конца нынешнего сезона с последующим выкупом трансфера за 25 миллионов евро. Церемония презентации Мурильо запланирована на 27 декабря.

Мурильо начал карьеру в 2010 году в итальянском «Удинезе», откуда в 2011 году перешел в испанскую «Гранаду». В 2015 году он стал игроком миланского «Интера», а летом 2017 года перешел на правах аренды в «Валенсию», которая выкупила его контракт по окончании прошлого сезона. В нынешнем сезоне Мурильо провел за «Валенсию» только три матча.