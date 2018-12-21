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09:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Моуринью может возглавить «Баварию»

Недавно уволенный из «Манчестер Юнайтед» португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время может возглавить «Баварию», сообщает Don Balon.

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Источник: Reuters

По информации издания, руководство мюнхенского клуба готово расстаться с Нико Ковачем.

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«Бавария» намерена провести перестройку, связанную с уходом ветеранов в лице Франка Рибери и Арьена Роббена. Также клуб могут покинуть Томас Мюллер, Хави Мартинес, Джером Боатенг и Матс Хуммельс. Ответственность за создание новой команды предполагается возложить на португальского специалиста.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в услугах Моуринью заинтересован мадридский «Реал».

Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года и за два с половиной года пребывания у руля команды выиграл с ней три трофея. Ранее он работал также в «Порту», «Челси», «Интере» и мадридском «Реале».

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