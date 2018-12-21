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10:38 (мск), источник: Матч ТВ

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, инцидент произошел в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья).

Автомобиль футболиста был остановлен полицейскими, а тест на алкоголь дал положительный результат — 0,25 промилле, что более чем в два раза превышает ограничение.

У голландского игрока был конфискован автомобиль. Судебное разбирательство намечено на следующий понедельник. Куинси обвиняется в угрозе безопасности дорожного движения.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых результативными действиями не отличился.

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