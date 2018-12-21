Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, инцидент произошел в районе порта Пуэрто-Банус (Марбелья).

Автомобиль футболиста был остановлен полицейскими, а тест на алкоголь дал положительный результат — 0,25 промилле, что более чем в два раза превышает ограничение.

У голландского игрока был конфискован автомобиль. Судебное разбирательство намечено на следующий понедельник. Куинси обвиняется в угрозе безопасности дорожного движения.