Неманья Милунович перешел из БАТЭ в «Црвену Звезду»
После четырех сезонов в Борисове защитник Неманья Милунович вернулся в Сербию. Свою карьеру футболист продолжит в белградской Црвене Звезде.
После четырех сезонов в Борисове защитник Неманья Милунович вернулся в Сербию. Свою карьеру футболист продолжит в белградской Црвене Звезде.
За четыре года, которые Милунович провел в составе чемпиона Беларуси, Неманья сыграл в 103 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.
Серб дважды включался в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2015, 2017), два раза признавался лучшим защитникoм чемпионата страны (2015, 2017). Четыре раза в составе БАТЭ он станoвился чемпионом Беларуси (2015, 2016, 2017, 2018), один раз — oбладателем Кубка страны (2015) и два — Суперкубка Беларуси (2015, 2017).
В прощальном комментарии для официального сайта клуба из Борисова сербский защитник не скрывал эмоций: «Признаться, я вроде и был мoрально гoтов к тому, что