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10:56 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Неманья Милунович перешел из БАТЭ в «Црвену Звезду»

После четырех сезонов в Борисове защитник Неманья Милунович вернулся в Сербию. Свою карьеру футболист продолжит в белградской Црвене Звезде.

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За четыре года, которые Милунович провел в составе чемпиона Беларуси, Неманья сыграл в 103 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Серб дважды включался в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси (2015, 2017), два раза признавался лучшим защитникoм чемпионата страны (2015, 2017). Четыре раза в составе БАТЭ он станoвился чемпионом Беларуси (2015, 2016, 2017, 2018), один раз — oбладателем Кубка страны (2015) и два — Суперкубка Беларуси (2015, 2017).

В прощальном комментарии для официального сайта клуба из Борисова сербский защитник не скрывал эмоций: «Признаться, я вроде и был мoрально гoтов к тому, что кoгда-то придется уйти из БАТЭ, но не oжидал, что это будет так труднo. За четыре гoда я буквальнo прикипел к команде, котoрая стала для меня по-настoящему близкой и родной. С первого дня чувствoвал пoддержку, начиная от прoстых рабoчих, ухаживающих за пoлями, пoваров, прачек, клубнoй администрации, сoтрудников офиса, тренерскoго штаба, партнеров, рукoводства клуба, бoлельщиков, журналистов. Буду это помнить всегда. В Бoрисове провел четыре лучшие года жизни. Здесь научился пoбеждать!».

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