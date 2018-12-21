Клопп: «Манчестер Сити» не проявляет никаких признаков слабости
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.
«Должен признать, что “Сити” очень и очень хорош. Нельзя сказать, что им постоянно везёт, это не так. В каждом матче безошибочны. В прошлом сезоне они набрали 100 очков и продолжают соответствовать этому уровню и в этом году.
Вынужден сказать, “Сити” не проявляет никаких признаков слабости. Возможно,
“Сити” — действующий чемпион, и они продолжают показывать чемпионскую игру. Желание, которое я вижу в них после столь уверенного завоевания титула в прошлом году, — думаю, это