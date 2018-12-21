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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп: «Манчестер Сити» не проявляет никаких признаков слабости

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

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Источник: Reuters

«Должен признать, что “Сити” очень и очень хорош. Нельзя сказать, что им постоянно везёт, это не так. В каждом матче безошибочны. В прошлом сезоне они набрали 100 очков и продолжают соответствовать этому уровню и в этом году.

Вынужден сказать, “Сити” не проявляет никаких признаков слабости. Возможно, что-то такое было в первые 15 минут матча с “Эвертоном”, но игра проходила после встречи в Лиге чемпионов и поначалу больше походила на продлённую разминку, потому что мяч летал туда-сюда, а пасы были неточными. Но потом они всё равно взяли игру под свой контроль и добились уверенной победы. Большое спасибо, следующий.

“Сити” — действующий чемпион, и они продолжают показывать чемпионскую игру. Желание, которое я вижу в них после столь уверенного завоевания титула в прошлом году, — думаю, это что-то особенное. Мы же лишь претенденты. Поэтому должны концентрироваться на каждом матче», — цитирует Клоппа FourFourTwo.

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