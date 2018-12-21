Жозе-пенсионер. Моуринью больше не нужно никого тренировать
Корреспондент «СЭ» Егор Бычков о португальце, недавно отправленном в отставку из «Манчестер Юнайтед».
Корреспондент «СЭ» Егор Бычков о португальце, недавно отправленном в отставку из «Манчестер Юнайтед».
За несколько дней, что прошли с увольнения Жозе Моуринью из «МЮ», было высказано много разных мнений о том, что ждет португальца дальше. В Испании, понятное дело, тут же закипели споры, нужно или нет «Реалу» возвращать его в Мадрид. В Германии покосились в сторону Нико Ковача — «Бавария» во главе с хорватским специалистом пока не впечатляет, и в нескольких статьях
Португалец в профессии почти 30 лет — летом 1989-го он начал работать с детьми в академии «Витории» из родного Сетубала. С одной стороны, срок не такой большой, некоторые тренерские карьеры длились и вдвое дольше. С другой — у меня есть четкое ощущение, что Жозе мертвецки устал от футбола и всего, что его окружает, в
Дело не в победах или поражениях — есть тренеры, которые никогда ничего не выигрывали или, наоборот, собирали собственный музей трофеев, но продолжали работать с прежней страстью. Таким до недавнего времени был и сам Моуринью — дерзкий, наглый, успешный. К нему можно было испытывать лишь два чувства — восхищение или ненависть, сложно было найти в душе
Но в последние несколько лет Жозе вызывает только жалость: седой старичок, который живет в прошлом, на пальцах объясняя окружающим болельщикам, сколько кубков у него за спиной, а на
Спортивная жадность до успеха и страх неудачи не давали ему долго сидеть на одном месте: Моуринью всегда уходил победителем, пока этот костер еще был до небес — правда,
Например, в «Реале», где внутренние конфликты, публичные скандалы и стечение обстоятельств (совпадение в «Барселоне» Гвардьолы и Месси) впервые превратили Жозе в посмешище. За три года в Мадриде он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, но прежний флер осыпался с него как шелуха.
Это назначение, которое Жозе клятвенно обещал его агент, Жорже Мендеш, произошло только через три года, когда португальский тренер прошел очищение вторым заходом в «Челси». Однако исполнение мечты имело и обратные последствия — у Моуринью не осталось мотивации для движения вперед. Два с половиной года на «Олд Траффорд» принесли ему и клубу еще
Если дела шли плохо, Жозе открыто обвинял футболистов, рассорившись с Погба, Марсьялем и Байи, фактически разделив команду на два лагеря. Он наблюдал за ситуацией со стороны, опосредованно от команды — будто ждал, когда же это мучение закончится. И вот оно закончилось.
У него слишком много личных амбиций, чтобы поднять с английского дна условный «Фулхэм» или вернуться на родину и попробовать раскачать «Боавишту» или «Маритиму». А для больших клубов Жозе эмоционально выгорел: скандальный победитель нужен всем, склочный неудачник не нужен никому.
Моуринью простился с «Красными дьяволами» словами: «У «МЮ» есть будущее без меня, у меня есть будущее без «МЮ». Пожалуй, ему следовало добавить: «…и без футбола».
Егор Бычков