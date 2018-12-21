Жозе-пенсионер. Моуринью больше не нужно никого тренировать

Источник: Reuters

За несколько дней, что прошли с увольнения Жозе Моуринью из «МЮ», было высказано много разных мнений о том, что ждет португальца дальше. В Испании, понятное дело, тут же закипели споры, нужно или нет «Реалу» возвращать его в Мадрид. В Германии покосились в сторону Нико Ковача — «Бавария» во главе с хорватским специалистом пока не впечатляет, и в нескольких статьях экс-тренера «Красных дьяволов» на пару с Антонио Конте назвали главными кандидатами на пост в Мюнхене. Добавлю и я к этим мнениям свое — Моуринью больше не нужно тренировать. Никого и никогда.

Португалец в профессии почти 30 лет — летом 1989-го он начал работать с детьми в академии «Витории» из родного Сетубала. С одной стороны, срок не такой большой, некоторые тренерские карьеры длились и вдвое дольше. С другой — у меня есть четкое ощущение, что Жозе мертвецки устал от футбола и всего, что его окружает, в какой-то момент почувствовав груз этого тридцатилетия на плечах. Он потерял интерес к своему делу — и это главный повод остановиться и отойти в сторону.

Дело не в победах или поражениях — есть тренеры, которые никогда ничего не выигрывали или, наоборот, собирали собственный музей трофеев, но продолжали работать с прежней страстью. Таким до недавнего времени был и сам Моуринью — дерзкий, наглый, успешный. К нему можно было испытывать лишь два чувства — восхищение или ненависть, сложно было найти в душе что-то третье, нейтральное.

Но в последние несколько лет Жозе вызывает только жалость: седой старичок, который живет в прошлом, на пальцах объясняя окружающим болельщикам, сколько кубков у него за спиной, а на пресс-конференциях ядовито спрашивает: «На столах нет воды. Мы экономим на воде? Копим деньги на январь?».

Когда-то все было иначе. После семи лет работы переводчиком, а затем и вторым тренером при Бобби Робсоне (в «Спортинге», «Порту» и «Барселоне») и Луи ван Гале (в «Барселоне»), Моуринью так лихо начал сольную карьеру, словно набрал код бессмертия в компьютерной игре. Шесть чемпионских титулов в трех странах (Португалия, Англия, Италия) и две победы в Лиге чемпионов с двумя разными командами («Порту», «Интер») всего за семь лет, с 2003-го по 2010-й — этого было достаточно, чтобы флер избранности и особенности покрыл его с головы до ног. Абсолютно заслуженно: Жозе горел сам и заставлял гореть своих игроков.

Спортивная жадность до успеха и страх неудачи не давали ему долго сидеть на одном месте: Моуринью всегда уходил победителем, пока этот костер еще был до небес — правда, из-за этого за ним всегда оставалась выжженная земля.

Например, в «Реале», где внутренние конфликты, публичные скандалы и стечение обстоятельств (совпадение в «Барселоне» Гвардьолы и Месси) впервые превратили Жозе в посмешище. За три года в Мадриде он взял чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, но прежний флер осыпался с него как шелуха. Что-то надломилось в нем, особенно когда его мечта — возглавить «МЮ» после Алекса Фергюсона — в 2013-м отказалась сбываться: шотландский патриарх выбрал Дэвида Мойеса.

Читайте также Моуринью может возглавить «Баварию»

Это назначение, которое Жозе клятвенно обещал его агент, Жорже Мендеш, произошло только через три года, когда португальский тренер прошел очищение вторым заходом в «Челси». Однако исполнение мечты имело и обратные последствия — у Моуринью не осталось мотивации для движения вперед. Два с половиной года на «Олд Траффорд» принесли ему и клубу еще какое-то количество трофеев, но ни в нем, ни в его игроках не чувствовалось уже никакого огня: спички отсырели.

Если дела шли плохо, Жозе открыто обвинял футболистов, рассорившись с Погба, Марсьялем и Байи, фактически разделив команду на два лагеря. Он наблюдал за ситуацией со стороны, опосредованно от команды — будто ждал, когда же это мучение закончится. И вот оно закончилось.

Несмотря на то, что выход на пенсию мужчин в Португалии происходит в 66 лет, 55-летнему Моуринью можно задуматься о нем уже сейчас.

У него слишком много личных амбиций, чтобы поднять с английского дна условный «Фулхэм» или вернуться на родину и попробовать раскачать «Боавишту» или «Маритиму». А для больших клубов Жозе эмоционально выгорел: скандальный победитель нужен всем, склочный неудачник не нужен никому.

Моуринью простился с «Красными дьяволами» словами: «У «МЮ» есть будущее без меня, у меня есть будущее без «МЮ». Пожалуй, ему следовало добавить: «…и без футбола».