Когда мама — агент. Ведущий полузащитник «ПСЖ» уходит в «Барсу»
Скорее всего, бесплатно. «Барса» близка к тому, чтобы отомстить «ПСЖ» за Неймара.
Скорее всего, бесплатно. «Барса» близка к тому, чтобы отомстить «ПСЖ» за Неймара.
За 20 часов до закрытия летнего трансферного окна «ПСЖ» получил предложение от «Барселоны» по поводу Адриена Рабио. Его контракт истекает в июне 2019 года.
— Так и было, за 20 часов до закрытия трансферного окна они связались с нами, — подтверждает спортивный директор «ПСЖ» Антер Энрике. — Это говорит о том, что «Барселона» сначала договорилась с игроком, а уже потом обратилась к нам. Их предложение было смешным, мы удивились, насколько непривлекательным и неуважительным оно было.
«ПСЖ» никак не отреагировал на предложение «Барсы», надеясь договориться с полузащитником. Дело в том, что похожее уже случалось во взаимоотношениях Рабио и клуба. Четыре года назад 19-летний француз тоже долго отказывался продлевать договор, но в итоге согласился остаться. Вряд ли у него есть повод пожалеть об этом: 5 чемпионств, 5 побед в Кубке лиги, 4 Кубка и 3 Суперкубка Франции.
Рабио — важный игрок не только для Тухеля, у которого он регулярно играет в центральном треугольнике. Он символичен для клуба и болельщиков. Рабио — единственный воспитанник «ПСЖ», который остался в команде после того, как в «ПСЖ» пришли катарские деньги. Рабио рос и прогрессировал, несмотря на покупку звезд. Сейчас Адриену 23, и его самого можно отнести к звездам. Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.
Переговоры шли нормально, даже хорошо. Спортивный директор заявил, что стороны достигли «принципиальной договоренности о продлении», но представители Рабио прекратили контакты. Без объяснения причины. Это произошло после матча с «Марселем» в конце октября. Тогда Тухель оставил на скамейке Мбаппе и Рабио
Мы вынуждены были пойти на такой шаг. Вы можете думать, что не стоит исключать футболиста из основы только
из-затого, что он опоздал на собрание. Я же считаю, что интересы коллектива всегда ценятся выше индивидуальных. Всегда. Мбаппе здорово отреагировал на произошедшее, когда появился на поле [забил]. Этого мы от него и ждём. Но вообще мне не нравится проводить такие матчи без него, однако мы были вынуждены принять такое решение.
Спортивный директор настаивает, что срыв переговоров по продлению контракта Рабио связан не с этим инцидентом, а с поведением «Барселоны», которая договорилась с игроком в обход правил:
— Уверен, это [срыв переговоров] произошел в связи с тем, что Адриен договорился с другим клубом. Это стало понятно сразу после того, как они решили прекратить переговоры о продлении контракта. Разочарован ли я действиями «Барселоны»? Всегда вызывают шок случаи, когда клубы не придерживаются правил.
Забавно слышать это от представителя «ПСЖ». Особенно обижает парижан то, что они предложили Рабио такую же зарплату, что и «Барса» (10 млн евро), но игрок все равно уходит. Формальных препятствий нет. Доказать, что «Барса» договорилась с Рабио раньше положенных 6 месяцев, сложно. Серьезную, если не ключевую, роль в этой истории сыграла мать Адриена Вероник Рабио. Она же его агент.
Недавно Вероник громко выступила: «Решение об уходе окончательное. Ситуация совершенно испортилась. Пути назад нет. Я предпочитала оставаться в тени, но Антер Энрике (спортдир) бросил мне вызов. Еще летом Адриен хотел уйти из “ПСЖ” и просил выставить его на трансфер. Было предложение от “Барселоны”. В клубе делали вид, будто не слышали о предложении. И отказывались отпускать Адриена в дальнейшем, несмотря на его желание уйти».
— Четыре года назад была такая же ситуация. Рабио в итоге остался.
«Да, все так. Говорят, что с нами одни проблемы, но я не понимаю, почему. Это не так, ведь все просто: Адриен хотел уйти, клуб его не отпускал. Тогда Адриену было всего 19 лет, и он не стал настаивать. Сейчас ему 23, и он покупает себе свободу».
Здесь нужно добавить, что в мае Рабио отказался приезжать в сборную, когда узнал, что Дешам включил его в резервный список. Полузащитник публично раскритиковал тренера. С самооценкой у парня все в порядке:
— Не желаю, чтобы меня изображали молодым и незрелым игроком, неспособным оценить масштабы своих действий. С момента моего первого вызова в мае 2016 года я отыграл 88 матчей за «ПСЖ» —
Сейчас Адриен отстранен от работы с основой. За него уже вступился профсоюз футболистов, но на «ПСЖ» это не повлияет. Главный вопрос — уйдет ли Рабио зимой, и если да, то за сколько и кто его заменит. Удерживать игрока в дубле до лета — бессмысленно, хотя «ПСЖ» может пойти на принцип. С другой стороны — сглаживание конфликта было бы очень кстати всем в Париже. Подписать зимой центрального полузащитника
Егор Кузнец