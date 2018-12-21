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11:39 (мск), источник: Матч ТВ

Когда мама — агент. Ведущий полузащитник «ПСЖ» уходит в «Барсу»

Скорее всего, бесплатно. «Барса» близка к тому, чтобы отомстить «ПСЖ» за Неймара.

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Источник: Reuters

За 20 часов до закрытия летнего трансферного окна «ПСЖ» получил предложение от «Барселоны» по поводу Адриена Рабио. Его контракт истекает в июне 2019 года.

 — Так и было, за 20 часов до закрытия трансферного окна они связались с нами, — подтверждает спортивный директор «ПСЖ» Антер Энрике. — Это говорит о том, что «Барселона» сначала договорилась с игроком, а уже потом обратилась к нам. Их предложение было смешным, мы удивились, насколько непривлекательным и неуважительным оно было.

«ПСЖ» никак не отреагировал на предложение «Барсы», надеясь договориться с полузащитником. Дело в том, что похожее уже случалось во взаимоотношениях Рабио и клуба. Четыре года назад 19-летний француз тоже долго отказывался продлевать договор, но в итоге согласился остаться. Вряд ли у него есть повод пожалеть об этом: 5 чемпионств, 5 побед в Кубке лиги, 4 Кубка и 3 Суперкубка Франции.

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Рабио — важный игрок не только для Тухеля, у которого он регулярно играет в центральном треугольнике. Он символичен для клуба и болельщиков. Рабио — единственный воспитанник «ПСЖ», который остался в команде после того, как в «ПСЖ» пришли катарские деньги. Рабио рос и прогрессировал, несмотря на покупку звезд. Сейчас Адриену 23, и его самого можно отнести к звездам. Transfermarkt оценивает француза в 50 миллионов евро.

Переговоры шли нормально, даже хорошо. Спортивный директор заявил, что стороны достигли «принципиальной договоренности о продлении», но представители Рабио прекратили контакты. Без объяснения причины. Это произошло после матча с «Марселем» в конце октября. Тогда Тухель оставил на скамейке Мбаппе и Рабио из-за их опоздания на командное собрание.

Мы вынуждены были пойти на такой шаг. Вы можете думать, что не стоит исключать футболиста из основы только из-за того, что он опоздал на собрание. Я же считаю, что интересы коллектива всегда ценятся выше индивидуальных. Всегда. Мбаппе здорово отреагировал на произошедшее, когда появился на поле [забил]. Этого мы от него и ждём. Но вообще мне не нравится проводить такие матчи без него, однако мы были вынуждены принять такое решение.
Томас Тухель
главный тренер «ПСЖ»

Спортивный директор настаивает, что срыв переговоров по продлению контракта Рабио связан не с этим инцидентом, а с поведением «Барселоны», которая договорилась с игроком в обход правил:

 — Уверен, это [срыв переговоров] произошел в связи с тем, что Адриен договорился с другим клубом. Это стало понятно сразу после того, как они решили прекратить переговоры о продлении контракта. Разочарован ли я действиями «Барселоны»? Всегда вызывают шок случаи, когда клубы не придерживаются правил.

Забавно слышать это от представителя «ПСЖ». Особенно обижает парижан то, что они предложили Рабио такую же зарплату, что и «Барса» (10 млн евро), но игрок все равно уходит. Формальных препятствий нет. Доказать, что «Барса» договорилась с Рабио раньше положенных 6 месяцев, сложно. Серьезную, если не ключевую, роль в этой истории сыграла мать Адриена Вероник Рабио. Она же его агент.

Источник: AFP 2018
  • Стальная женщина.
  • Воспитывала Адриена, ухаживала за парализованным мужем, зарабатывала деньги на жизнь семьи.
  • Ведет футбольные дела сына с 18 лет.
  • Критиковала Блана, который недооценивал ее сына и мало давал играть, когда Адриен был еще подростком.
  • Ей предлагал помощь Мино Райола, но получил отказ с формулировкой: «Вы хотите нажиться, а я буду представлять интересы».
  • В 21 год Рабио говорил, что мама по-прежнему распоряжается его зарплатой: «Я не возражаю. Она — очень мудрая женщина, которой я полностью доверяю».

Недавно Вероник громко выступила: «Решение об уходе окончательное. Ситуация совершенно испортилась. Пути назад нет. Я предпочитала оставаться в тени, но Антер Энрике (спортдир) бросил мне вызов. Еще летом Адриен хотел уйти из “ПСЖ” и просил выставить его на трансфер. Было предложение от “Барселоны”. В клубе делали вид, будто не слышали о предложении. И отказывались отпускать Адриена в дальнейшем, несмотря на его желание уйти».

— Четыре года назад была такая же ситуация. Рабио в итоге остался.

«Да, все так. Говорят, что с нами одни проблемы, но я не понимаю, почему. Это не так, ведь все просто: Адриен хотел уйти, клуб его не отпускал. Тогда Адриену было всего 19 лет, и он не стал настаивать. Сейчас ему 23, и он покупает себе свободу».

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Здесь нужно добавить, что в мае Рабио отказался приезжать в сборную, когда узнал, что Дешам включил его в резервный список. Полузащитник публично раскритиковал тренера. С самооценкой у парня все в порядке:

 — Не желаю, чтобы меня изображали молодым и незрелым игроком, неспособным оценить масштабы своих действий. С момента моего первого вызова в мае 2016 года я отыграл 88 матчей за «ПСЖ» — топ-клубе Европы. 13 игр пришлись на Лигу чемпионов. Я забил 8 голов и выиграл 7 трофеев. Я и отказался от резервного списка, потому что считаю решение главного тренера бессмысленным.

Сейчас Адриен отстранен от работы с основой. За него уже вступился профсоюз футболистов, но на «ПСЖ» это не повлияет. Главный вопрос — уйдет ли Рабио зимой, и если да, то за сколько и кто его заменит. Удерживать игрока в дубле до лета — бессмысленно, хотя «ПСЖ» может пойти на принцип. С другой стороны — сглаживание конфликта было бы очень кстати всем в Париже. Подписать зимой центрального полузащитника топ-класса — жутко сложная задача. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «МЮ» уже 12 февраля.

Егор Кузнец

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