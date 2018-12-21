Тухель: Неймар досрочно улетел в отпуск в Бразилию с моего разрешения

«ПСЖ» 22 декабря проведет последний матч в 2018 году. В рамках чемпионата Франции команда сыграет с «Нантом». Неймар в четверг в своих соцсетях опубликовал фото и видео из Бразилии.

«Он ушел в отпуск с моего разрешения. Неймар играл с травмой в матче с “Црвеной Звездой”. Это был риск, но нам надо было пойти на него. Неймар хочет играть каждый матч, но пришло время проявить благоразумие и не рисковать с этой травмой», — цитирует Тухеля агентство Франс Пресс.