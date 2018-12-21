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17:22 (мск), источник: Р-Спорт

Тухель: Неймар досрочно улетел в отпуск в Бразилию с моего разрешения

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил, что разрешил футболисту команды Неймару досрочно улететь в отпуск в Бразилию.

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Источник: AFP 2018
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«ПСЖ» 22 декабря проведет последний матч в 2018 году. В рамках чемпионата Франции команда сыграет с «Нантом». Неймар в четверг в своих соцсетях опубликовал фото и видео из Бразилии.

«Он ушел в отпуск с моего разрешения. Неймар играл с травмой в матче с “Црвеной Звездой”. Это был риск, но нам надо было пойти на него. Неймар хочет играть каждый матч, но пришло время проявить благоразумие и не рисковать с этой травмой», — цитирует Тухеля агентство Франс Пресс.

Неймар в нынешнем сезоне забил 16 голов в 19 матчах за «ПСЖ».

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