Тухель: Неймар досрочно улетел в отпуск в Бразилию с моего разрешения
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил, что разрешил футболисту команды Неймару досрочно улететь в отпуск в Бразилию.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель сообщил, что разрешил футболисту команды Неймару досрочно улететь в отпуск в Бразилию.
«ПСЖ» 22 декабря проведет последний матч в 2018 году. В рамках чемпионата Франции команда сыграет с «Нантом». Неймар в четверг в своих соцсетях опубликовал фото и видео из Бразилии.
«Он ушел в отпуск с моего разрешения. Неймар играл с травмой в матче с “Црвеной Звездой”. Это был риск, но нам надо было пойти на него. Неймар хочет играть каждый матч, но пришло время проявить благоразумие и не рисковать с этой травмой», — цитирует Тухеля агентство Франс Пресс.
Неймар в нынешнем сезоне забил 16 голов в 19 матчах за «ПСЖ».