Венгер: С Эмери «Арсенал» находится в хороших руках
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер положительно оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер положительно оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.
После 17 туров «канониры» занимают в турнирной таблице чемпионата Англии пятое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков.
«Думаю, что Эмери великолепно справляется со своей работой. Благодаря приглашённым новым игрокам он придал стабильность защите, и я думаю, у них всё идет очень неплохо. Команда находится в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я так не думал. Я очень рад, что эти люди убедились, что тогда они были не правы», — цитирует Венгера beIN Sports.