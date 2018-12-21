Венгер: С Эмери «Арсенал» находится в хороших руках

«Думаю, что Эмери великолепно справляется со своей работой. Благодаря приглашённым новым игрокам он придал стабильность защите, и я думаю, у них всё идет очень неплохо. Команда находится в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я так не думал. Я очень рад, что эти люди убедились, что тогда они были не правы», — цитирует Венгера beIN Sports.