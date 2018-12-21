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17:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Венгер: С Эмери «Арсенал» находится в хороших руках

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер положительно оценил первые полгода работы Унаи Эмери в лондонском клубе.

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Источник: AP 2018

После 17 туров «канониры» занимают в турнирной таблице чемпионата Англии пятое место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 11 очков.

«Думаю, что Эмери великолепно справляется со своей работой. Благодаря приглашённым новым игрокам он придал стабильность защите, и я думаю, у них всё идет очень неплохо. Команда находится в хороших руках, и я всегда это говорил. Некоторые думали, что после моего ухода потребуется основательная перестройка команды, но я так не думал. Я очень рад, что эти люди убедились, что тогда они были не правы», — цитирует Венгера beIN Sports.

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