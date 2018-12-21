СМИ: «Реал» и «Челси» могут обменяться игроками
«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Как утверждает El Gol Digital, «королевский клуб» готов предложить полузащитника Иско в обмен на 27-летнего бельгийца.
«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Челси» Эдена Азара. Как утверждает El Gol Digital, «королевский клуб» готов предложить полузащитника Иско в обмен на 27-летнего бельгийца.
Азар является одной из главный трансферных целей «Реала». Иско же находится в напряженных отношениях с главным тренером «сливочных» Сантьяго Солари. Transfermarkt оценивает Азара в 150 миллионов евро, Иско — в 75 миллионов евро.
В текущем сезоне Азар провел 20 матчей за «Челси», забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Иско принял участие в 17 встречах в составе «Реала», отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.