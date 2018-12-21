СМИ: «Бавария» и «Атлетико» сразятся за Вернера
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может покинуть клуб. Как утверждает Bild, на 22-летнего немца претендуют «Бавария» и «Атлетико».
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может покинуть клуб. Как утверждает Bild, на 22-летнего немца претендуют «Бавария» и «Атлетико».
Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года. Футболист ранее заявлял, что в будущем может подписать соглашение с «Баварией». Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.
В текущем сезоне Вернер провел 20 матчей за «Лейпциг», забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи.