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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Бавария» и «Атлетико» сразятся за Вернера

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер может покинуть клуб. Как утверждает Bild, на 22-летнего немца претендуют «Бавария» и «Атлетико».

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Источник: РИА "Новости"

Контракт Вернера с «Лейпцигом» рассчитан до 2020 года. Футболист ранее заявлял, что в будущем может подписать соглашение с «Баварией». Transfermarkt оценивает форварда в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Вернер провел 20 матчей за «Лейпциг», забил 12 голов и отдал 2 результативных передачи.

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