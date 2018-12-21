Mirror: Новичок «Астон Виллы» порвал контракт через час после подписания
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Защитник Джеймс Коллинз порвал контракт с английским футбольным клубом «Астон Вилла» через час после его подписания
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Защитник Джеймс Коллинз порвал контракт с английским футбольным клубом «Астон Вилла» через час после его подписания
Коллинз в последнее время тренировался с командой из Бирмингема. Впоследствии он заключил краткосрочное соглашение с «Астон Виллой» до конца января на сумму 50 тысяч фунтов.
По данным издания, валлийский футболист в день подписания контракта отправился на тренировку и получил травму икроножной мышцы. После этого расстроенный Коллинз вернулся в офис и разорвал документ.
С 2009 по 2012 год Коллинз играл за «Астон Виллу», которая сейчас выступает во втором дивизионе английского футбола. На счету 35-летнего Коллинза 51 матч за сборную Уэльса.