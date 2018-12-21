Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Жирона
Хетафе
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
22.12
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
22.12
Бетис
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
11Матч России и Финляндии побил рекорд по посещаемости
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
19:05 (мск), источник: Р-Спорт

Mirror: Новичок «Астон Виллы» порвал контракт через час после подписания

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Защитник Джеймс Коллинз порвал контракт с английским футбольным клубом «Астон Вилла» через час после его подписания из-за полученной травмы, сообщает Mirror.

Наверх
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Коллинз в последнее время тренировался с командой из Бирмингема. Впоследствии он заключил краткосрочное соглашение с «Астон Виллой» до конца января на сумму 50 тысяч фунтов.

По данным издания, валлийский футболист в день подписания контракта отправился на тренировку и получил травму икроножной мышцы. После этого расстроенный Коллинз вернулся в офис и разорвал документ.

С 2009 по 2012 год Коллинз играл за «Астон Виллу», которая сейчас выступает во втором дивизионе английского футбола. На счету 35-летнего Коллинза 51 матч за сборную Уэльса.

Астон Вилла
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели»
Стало известно, какую сумму Мамаев выплатил избитому водителю
Загитова обыграла Медведеву на ЧР: она ее просто разгромила
СМИ: «Реал» и «Челси» могут обменяться футболистами
Бывший тренер сборной России возглавил швейцарский клуб
Брату Кокорина по делу о драках вменили больше всего статей
Медведева прокомментировала провал на ЧР и расплакалась (видео)
Женский спринт на этапе Кубка мира в Чехии (трансляция)
Танцевальные дуэты выступают в произвольной программе ЧР (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь