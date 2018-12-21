Mirror: Новичок «Астон Виллы» порвал контракт через час после подписания

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Коллинз в последнее время тренировался с командой из Бирмингема. Впоследствии он заключил краткосрочное соглашение с «Астон Виллой» до конца января на сумму 50 тысяч фунтов.

По данным издания, валлийский футболист в день подписания контракта отправился на тренировку и получил травму икроножной мышцы. После этого расстроенный Коллинз вернулся в офис и разорвал документ.