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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.

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Источник: Reuters
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По информации издания, итальянский клуб предпримет попытку усилиться 21-летним английским футболистом в ближайшие недели. При этом пока неизвестно, попытается ли «Милан» арендовать Рашфорда или оформить полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что в услугах Рашфорда также заинтересован «Ювентус». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.

Рашфорд является воспитанником «красных дьяволов» и дебютировал за клуб в 2016 году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги он принял участие в 14 матчах (9 — в основе), в которых записал на свой счёт три гола и пять результативных передач. «Манчестер Юнайтед» после 17 туров занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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