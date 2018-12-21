«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом

Источник: Reuters

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По информации издания, итальянский клуб предпримет попытку усилиться 21-летним английским футболистом в ближайшие недели. При этом пока неизвестно, попытается ли «Милан» арендовать Рашфорда или оформить полноценный трансфер.

Ранее сообщалось, что в услугах Рашфорда также заинтересован «Ювентус». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.