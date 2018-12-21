«Милан» попытается усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед» Рашфордом
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere della Sera.
По информации издания, итальянский клуб предпримет попытку усилиться 21-летним английским футболистом в ближайшие недели. При этом пока неизвестно, попытается ли «Милан» арендовать Рашфорда или оформить полноценный трансфер.
Ранее сообщалось, что в услугах Рашфорда также заинтересован «Ювентус». Контракт форварда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2020 года и включает опцию продления ещё на сезон.
Рашфорд является воспитанником «красных дьяволов» и дебютировал за клуб в 2016 году. В нынешнем сезоне английской