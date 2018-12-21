«Ювентус» получит минимум € 408 млн по новому контракту с adidas до 2027 года
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продлил соглашение со своим техническим спонсором на улучшенных условиях, сообщает официальный сайт туринцев.
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» продлил соглашение со своим техническим спонсором на улучшенных условиях, сообщает официальный сайт туринцев.
Новое соглашение «Ювентуса» с компанией adidas будет рассчитано до 30 июня 2027 года. Предыдущее соглашение вступило в силу с сезона-2015/16 и истекало 30 июня 2021 года. Новый контракт вступит в силу с сезона-2019/20.
За время действия соглашения туринский клуб получит от производителя спортивной экипировки минимум € 408 млн. В эту сумму не включены различные бонусы, которые «Ювентус» может получить в зависимости от успешных показателей продаж и выступлений команды. Также «Ювентус» получит бонус в размере € 15 млн, который adidas выплатит клубу до 31 декабря, за успешное выполнение условий коммерческого соглашения в 2018 году и повышение узнаваемости бренда.