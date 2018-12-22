Дортмундская «Боруссия» обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), у проигравших отличился Кристоф Крамер (45).

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Боруссия» из Дортмунда одержала 13-ю победу в нынешнем сезоне первенства страны, команда в 17 матчах потерпела одно поражение, в прошлом туре в гостях проиграв «Фортуне» (1:2).

В турнирной таблице дортмундская «Боруссия» с 42 очками продолжает занимать лидирующую позицию, увеличив отрыв от идущей второй команды из Мёнхенгладбаха до девяти очков. Третьей в таблице идет «Бавария», которая имеет одинаковое количество очков с мёнхенгладбахской «Боруссией». Свой матч 17-го тура «Бавария» проведет в субботу в гостях против «Айнтрахта».