Дортмундская «Боруссия» обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

В составе победителей забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), у проигравших отличился Кристоф Крамер (45).
«Боруссия» из Дортмунда одержала 13-ю победу в нынешнем сезоне первенства страны, команда в 17 матчах потерпела одно поражение, в прошлом туре в гостях проиграв «Фортуне» (1:2).
В турнирной таблице дортмундская «Боруссия» с 42 очками продолжает занимать лидирующую позицию, увеличив отрыв от идущей второй команды из Мёнхенгладбаха до девяти очков. Третьей в таблице идет «Бавария», которая имеет одинаковое количество очков с мёнхенгладбахской «Боруссией». Свой матч 17-го тура «Бавария» проведет в субботу в гостях против «Айнтрахта».
В следующем туре, матчи которого состоятся после новогодней паузы, дортмундская «Боруссия» 19 января в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в тот же день на выезде проведет матч против «Байера» из Леверкузена.