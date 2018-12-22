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00:49 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» обыграла одноименный клуб из Мёнхенгладбаха в чемпионате Германии

ТАСС, 22 декабря. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над одноименным клубом из Мёнхенгладбаха со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: AP 2018

В составе победителей забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), у проигравших отличился Кристоф Крамер (45).

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«Боруссия» из Дортмунда одержала 13-ю победу в нынешнем сезоне первенства страны, команда в 17 матчах потерпела одно поражение, в прошлом туре в гостях проиграв «Фортуне» (1:2).

В турнирной таблице дортмундская «Боруссия» с 42 очками продолжает занимать лидирующую позицию, увеличив отрыв от идущей второй команды из Мёнхенгладбаха до девяти очков. Третьей в таблице идет «Бавария», которая имеет одинаковое количество очков с мёнхенгладбахской «Боруссией». Свой матч 17-го тура «Бавария» проведет в субботу в гостях против «Айнтрахта».

В следующем туре, матчи которого состоятся после новогодней паузы, дортмундская «Боруссия» 19 января в гостях сыграет с «Лейпцигом», «Боруссия» из Мёнхенгладбаха в тот же день на выезде проведет матч против «Байера» из Леверкузена.

Боруссия Д 2:1
Первый тайм: 1:1
Боруссия М
21.12.2018, 22:30 основной раунд: 17-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Люсьен Фавр Дитер Хеккинг
Голы
42′ Джейдон Санчо (М. Гетце) 7
54′ Марко Ройс (М. Гетце) 11
6 Кристоф Крамер 45+1′
Составы
Роман Бюрки 1
Ашраф Хакими 5
Лукаш Пищек 26
Емер Топрак 36
Томас Дилэйни 6
Марко Ройс 11
Аксель Витсель 28
Юлиан Вайгль 33
90′ Рафаэл Геррейру 13
Мариус Вольф 27
90′ Джейдон Санчо 7
Якоб Брун Ларсен 34
34′ Пако Алькасер 9
Марио Гетце 10
1 Янн Зоммер
15 Луис Бейер
17 Оскар Вендт
5 Тобиас Штробль
8 Денис Закария
19 Фабиан Джонсон
10 Торган Азар
14 Алассан Плеа
6 Кристоф Крамер 68′
23 Йонас Хофманн
32 Флориан Нойхаус 82′
27 Микаэль Кюизанс 86′
7 Патрик Херрманн 73′
16 Ибраима Траоре
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
4 Угловые 2
5 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Боруссия Д
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
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