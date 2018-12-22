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09:51 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 22 декабря. «Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 2:0 в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (18-я минута) и Вирджил ван Дейк (68). Салах забил свой 11-й гол в 18 матчах нынешнего сезона премьер-лиги и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. У нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамейянга в активе 10 голов (18 матчей).

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«Ливерпуль» остается единственной командой, которая не проигрывала в текущем сезоне чемпионата Англии. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в первенстве достигла 19 матчей (16 побед, три ничьих).

В турнирной таблице «Ливерпуль» продолжает лидировать, набрав 48 очков и на четыре очка опережая идущего вторым «Манчестер Сити», который в субботу в своем матче 18-го тура дома сыграет против «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптон» с 25 очками идет седьмым.

В следующем туре «Ливерпуль» примет «Ньюкасл», «Вулверхэмптон» в гостях сыграет с «Фулхэмом». Обе встречи пройдут 26 декабря.

Вулверхэмптон Уондерерс 0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
21.12.2018, 23:00 Зрители: 31358 основной раунд: 18-й тур Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Юрген Клопп
Голы
11 Мохамед Салах (Фабинью) 18′
4 Виргил ван Дейк (М. Салах) 68′
Составы
Руй Патрисиу 11
Мэтт Доэрти 2
Райан Беннетт 5
Вилли Боли 15
Конор Коади 16
Рубен Невеш 8
Ромен Саисс 27
Рауль Хименес 9
81′ Хонатан Хонни Кастро 19
Рубен Винагре 29
63′ Жоау Моутинью 28
Морган Гиббс-Уайт 17
63′ Адама I Траоре 37
Иван Кавалейру 7
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
26 Эндрю Робертсон
3 Фабинью
7 Джеймс Милнер
14 Джордан Хендерсон
11 Мохамед Салах
8 Наби Кейта 58′
20 Адам Лаллана
9 Роберту Фирмину 76′
5 Джорджиньо Вайналдум
10 Садио Мане 87′
2 Натаниел Клайн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 6
1 Угловые 10
7 Фолы 3
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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