«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии по футболу

Источник: AP 2018

Забитыми мячами отметились Мохаммед Салах (18-я минута) и Вирджил ван Дейк (68). Салах забил свой 11-й гол в 18 матчах нынешнего сезона премьер-лиги и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира. У нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамейянга в активе 10 голов (18 матчей).

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«Ливерпуль» остается единственной командой, которая не проигрывала в текущем сезоне чемпионата Англии. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в первенстве достигла 19 матчей (16 побед, три ничьих).

В турнирной таблице «Ливерпуль» продолжает лидировать, набрав 48 очков и на четыре очка опережая идущего вторым «Манчестер Сити», который в субботу в своем матче 18-го тура дома сыграет против «Кристал Пэлас». «Вулверхэмптон» с 25 очками идет седьмым.