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11:04 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Алавеса» победили «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на выезде победили «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

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Встреча, прошедшая в Сан-Себастьяне. завершилась победой «Алавеса» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 11-й минуте Хонатан Кальери.

Следующий матч «Алавес» проведет дома 5 января против «Валенсии». «Реал Сосьедад» днем позже сыграет на выезде с мадридским «Реалом».

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Реал Сосьедад 0:1
Первый тайм: 0:1
Алавес
21.12.2018, 23:00 Зрители: 22431 основной раунд: 17-й тур Anoeta
Главные тренеры
Асьер Гаритано Абелардо
Голы
12 Хонатан Кальери (Борха Бастон) 11′
Составы
Мигель Анхель Мойя 13
Диего Льоренте 3
Эктор Морено 6
Ариц Элустондо 15
25′ Давид Сурутуса 17
Микель Оярсабаль 10
Аднан Янузай 11
да Силва Виллиан Жозе 12
90′ Тео Эрнандез 19
Хон Баутиста 21
72′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
90+1′ Микель Мерино 8
85′ Хуан Мигель Хуанми 7
Андер Барренечеа 34
1 Фернандо Флорес Пачеко
3 Рубен Дуарте 76′
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
6 Гильермо Марипан 90+4′
8 Исла Томас Пина 22′
22 Мубарак Вакасо 34′
12 Хонатан Кальери
23 Хони
15 Ксимо Наварро 82′
21 Мартин Агиррегабирия
7 Рубен Собрино 74′
19 Мануэль Гарсия
18 Борха Бастон 66′
11 Перес Ибаи Гомес
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 3
10 Угловые 1
14 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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