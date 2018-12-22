Футболисты «Алавеса» победили «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на выезде победили «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Алавеса» на выезде победили «Реал Сосьедад» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в
Следующий матч «Алавес» проведет дома 5 января против «Валенсии». «Реал Сосьедад» днем позже сыграет на выезде с мадридским «Реалом».
|Реал Сосьедад
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Алавес
|Асьер Гаритано
|Абелардо
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)