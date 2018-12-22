Клопп заявил, что травма Наби Кейта несерьезная

Источник: Reuters

«Ливерпуль» в пятницу обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Кейта получил травму на 58-й минуте и был заменен.

«Вы видели два эпизода (с участием Кейта)? Был ли пенальти на нем? У него разрезана нога, но все говорят, что он “нырял”. Но хочу сказать, что такую травму в результате “нырка” не получают», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте «Ливерпуля».

«С ним всё будет хорошо, травма немного болезненная, но я не думаю, что это будет для него проблемой», — добавил он.