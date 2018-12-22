Клопп заявил, что травма Наби Кейта несерьезная
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что травма полузащитника мерсисайдцев Наби Кейта не является серьезной.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что травма полузащитника мерсисайдцев Наби Кейта не является серьезной.
«Ливерпуль» в пятницу обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии.
Кейта получил травму на 58-й минуте и был заменен.
«Вы видели два эпизода (с участием Кейта)? Был ли пенальти на нем? У него разрезана нога, но все говорят, что он “нырял”. Но хочу сказать, что такую травму в результате “нырка” не получают», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте «Ливерпуля».
«С ним всё будет хорошо, травма немного болезненная, но я не думаю, что это будет для него проблемой», — добавил он.
В текущем сезоне Кейта провел за «Ливерпуль» 17 игр во всех турнирах.
|Вулверхэмптон Уондерерс
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0:2
Первый тайм: 0:1
|Ливерпуль
|Эшпириту Санту Нуну
|Юрген Клопп
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|10
|7
|Фолы
|3
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)