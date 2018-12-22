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11:14 (мск), источник: Р-Спорт

Клопп заявил, что травма Наби Кейта несерьезная

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что травма полузащитника мерсисайдцев Наби Кейта не является серьезной.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» в пятницу обыграл на выезде «Вулверхэмптон» (2:0) в 18-м туре чемпионата Англии.

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Кейта получил травму на 58-й минуте и был заменен.

«Вы видели два эпизода (с участием Кейта)? Был ли пенальти на нем? У него разрезана нога, но все говорят, что он “нырял”. Но хочу сказать, что такую травму в результате “нырка” не получают», — сказал Клопп, слова которого приводятся на сайте «Ливерпуля».

«С ним всё будет хорошо, травма немного болезненная, но я не думаю, что это будет для него проблемой», — добавил он.

В текущем сезоне Кейта провел за «Ливерпуль» 17 игр во всех турнирах.

Вулверхэмптон Уондерерс 0:2
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
21.12.2018, 23:00 Зрители: 31358 основной раунд: 18-й тур Molineux Stadium
Главные тренеры
Эшпириту Санту Нуну Юрген Клопп
Голы
11 Мохамед Салах (Фабинью) 18′
4 Виргил ван Дейк (М. Салах) 68′
Составы
Руй Патрисиу 11
Мэтт Доэрти 2
Райан Беннетт 5
Вилли Боли 15
Конор Коади 16
Рубен Невеш 8
Ромен Саисс 27
Рауль Хименес 9
81′ Хонатан Хонни Кастро 19
Рубен Винагре 29
63′ Жоау Моутинью 28
Морган Гиббс-Уайт 17
63′ Адама I Траоре 37
Иван Кавалейру 7
13 Алиссон
4 Виргил ван Дейк
6 Деян Ловрен
26 Эндрю Робертсон
3 Фабинью
7 Джеймс Милнер
14 Джордан Хендерсон
11 Мохамед Салах
8 Наби Кейта 58′
20 Адам Лаллана
9 Роберту Фирмину 76′
5 Джорджиньо Вайналдум
10 Садио Мане 87′
2 Натаниел Клайн
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 6
1 Угловые 10
7 Фолы 3
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол с пенальти
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