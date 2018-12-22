Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио
Кальяри
Футбол. Зарубежный
15:00
Бетис
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-96
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Интер
Футбол. Зарубежный
20:00
Парма
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Кан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ницца
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
12:57 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб бывшего игрока «Астаны» упустил победу в чемпионате Испании

«Хетафе», цвета которого защищает экс-полузащитник «Астаны» Неманья Максимович, разошелся миром с «Жироной» в выездном матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Встреча на стадионе «Монтиливи» завершилась вничью 1:1. Причем счет открыли гости усилиями Родригеса Анхеля на 61-й минуте. Но за пять минут до конца основного времени хозяева спаслись от поражения благодаря точному удару Эспиносы Бернардо. При этом Максимович отыграл всю игру, для него она стала 15-й в Ла Лиге.

После этой встречи «Хетафе» с 25 очками разместилась на шестом месте, тогда как «Жирона» с отставанием в три балла расположилась на восьмой строчке из 20-ти.

Вконтакте

Напомним, в «Хетафе» 23-летний Максимович перешел в середине июля за 5,5 миллиона евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне серб провел 15 матчей в Ла Лиге за «Валенсию», в которой не сумел стать игроком основного состава. При этом «летучие мыши» могут выкупить Максимовича за фиксированную сумму в ближайшие три года.

До Испании Максимович выступал за «Астану». В казахстанский клуб он перешел в начале 2015 года, а уехал летом 2017-го в качестве свободного агента. С «Астаной» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка страны, играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В историю КПЛ Максимович вошел как первый футболист, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги ТОП-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции). Вторым таким игроком стал ганский форвард Патрик Твумаси, которого «Астана» этим летом продала в испанский «Алавес» за три миллиона евро.

Жирона 1:1
Первый тайм: 0:0
Хетафе
21.12.2018, 21:30 Зрители: 8450 основной раунд: 17-й тур Montilivi
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Пепе Бордалас
Голы
85′ Бернардо Эспиноса (А. Гранель) 2
9 Родригес Анхель (В. Антунеш) 61′
Составы
Яссин Буну 13
Бернардо Эспиноса 2
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
86′ Алекс Гранель 6
Пере Понс 8
Кристиан Порту 9
Гарсиа Фрейре Борха 10
Кристиан Стуани 7
72′ Алейкс Гарсия 23
Энтони Лосано 19
72′ Педро Порро 29
Валери Фернандес 34
13 Давид Сория
3 Виторину Габриэл Антунеш
6 Леандро Кабрера
22 Дамиан Суарес
24 Димитри Фулькье 36′
20 Неманья Максимович
7 Хайме Мата
19 Видаль Хорхе Молина
2 Даконам Джене 53′
4 Бруно Гонсалес
18 Мауро Арамбарри 90′
17 Роберт Ибаньес
9 Родригес Анхель 83′
16 Матье Фламини 90+3′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
4 Угловые 1
9 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Хетафе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Никого не собираюсь умолять". Обязательный соперник сделал выбор между Головкиным и "Канело"
Год зимних видов: допинг Крушельницкого и грустный уход Ана
Мужчины тоже плачут. Ковтун в четвертый раз в карьере выиграл ЧР
Прядкин не исключил, что РФС может возглавить кандидат из РФПЛ
«Вашингтон» победил «Баффало», Кузнецов сделал голевую передачу
Синицина и Кацалапов выиграли ЧР в танцах на льду
«Чикаго» обыграл «Колорадо». Анисимов забросил победную шайбу
СМИ: Ибрагимович - самый высокооплачиваемый игрок в истории MLS
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь