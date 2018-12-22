Клуб бывшего игрока «Астаны» упустил победу в чемпионате Испании

Встреча на стадионе «Монтиливи» завершилась вничью 1:1. Причем счет открыли гости усилиями Родригеса Анхеля на 61-й минуте. Но за пять минут до конца основного времени хозяева спаслись от поражения благодаря точному удару Эспиносы Бернардо. При этом Максимович отыграл всю игру, для него она стала 15-й в Ла Лиге.

После этой встречи «Хетафе» с 25 очками разместилась на шестом месте, тогда как «Жирона» с отставанием в три балла расположилась на восьмой строчке из 20-ти.

Вконтакте

Напомним, в «Хетафе» 23-летний Максимович перешел в середине июля за 5,5 миллиона евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне серб провел 15 матчей в Ла Лиге за «Валенсию», в которой не сумел стать игроком основного состава. При этом «летучие мыши» могут выкупить Максимовича за фиксированную сумму в ближайшие три года.

До Испании Максимович выступал за «Астану». В казахстанский клуб он перешел в начале 2015 года, а уехал летом 2017-го в качестве свободного агента. С «Астаной» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка страны, играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.