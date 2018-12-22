Павар согласился на переход в «Баварию» в летнее трансферное окно
Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар может стать игроком мюнхенской «Баварии», сообщает ESPN.
Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар может стать игроком мюнхенской «Баварии», сообщает ESPN.
По информации источника, 22-летний французский футболист дал согласие на переход в мюнхенскую команду в летнее трансферное окно.
«Бавария» выразила готовность заплатить € 35 млн отступных за Павара. При этом существует вероятность, что мюнхенцы попытаются ускорить переход защитника и совершить его уже в январе 2019 года.
Напомним, в сентября текущего года Павар опроверг информацию о договорённости с «Баварией» о переходе.
Павар перешёл в «Штутгарт» из «Лилля» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в 14 матчах за «Штутгарт» в Бундеслиге, однако не сумел отметиться результативными действиями.