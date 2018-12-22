Павар согласился на переход в «Баварию» в летнее трансферное окно

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 22-летний французский футболист дал согласие на переход в мюнхенскую команду в летнее трансферное окно.

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«Бавария» выразила готовность заплатить € 35 млн отступных за Павара. При этом существует вероятность, что мюнхенцы попытаются ускорить переход защитника и совершить его уже в январе 2019 года.

Напомним, в сентября текущего года Павар опроверг информацию о договорённости с «Баварией» о переходе.