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17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Павар согласился на переход в «Баварию» в летнее трансферное окно

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар может стать игроком мюнхенской «Баварии», сообщает ESPN.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 22-летний французский футболист дал согласие на переход в мюнхенскую команду в летнее трансферное окно.

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«Бавария» выразила готовность заплатить € 35 млн отступных за Павара. При этом существует вероятность, что мюнхенцы попытаются ускорить переход защитника и совершить его уже в январе 2019 года.

Напомним, в сентября текущего года Павар опроверг информацию о договорённости с «Баварией» о переходе.

Павар перешёл в «Штутгарт» из «Лилля» в 2016 году. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в 14 матчах за «Штутгарт» в Бундеслиге, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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