ESPN: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

Источник: AP 2018

18 декабря Ибрагимович подписал новый контракт с «Гэлакси», соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года. По данным телеканала, оклад 37-летнего футболиста в новом сезоне составит свыше $7 млн.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента в марте 2018 года. ESPN сообщает, что по предыдущему контракту Ибрагимович заработал $1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач. Шведский форвард выиграл приз «Новичок года» MLS и вошел в символическую сборную, «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог выйти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович мог перейти в итальянский «Милан», за который выступал с 2011 по 2012 год. В составе миланского клуба швед стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.