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830. Алексей Швед
10:38 (мск), источник: ТАСС

ESPN: Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории MLS

ТАСС, 22 декабря. Шведский нападающий американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщает ESPN.

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Источник: AP 2018

18 декабря Ибрагимович подписал новый контракт с «Гэлакси», соглашение рассчитано до конца сезона 2019 года. По данным телеканала, оклад 37-летнего футболиста в новом сезоне составит свыше $7 млн.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» на правах свободного агента в марте 2018 года. ESPN сообщает, что по предыдущему контракту Ибрагимович заработал $1,5 млн. В 2018 году он принял участие в 27 матчах MLS, в которых забил 22 мяча и сделал 10 результативных передач. Шведский форвард выиграл приз «Новичок года» MLS и вошел в символическую сборную, «Лос-Анджелес Гэлакси» не смог выйти в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович мог перейти в итальянский «Милан», за который выступал с 2011 по 2012 год. В составе миланского клуба швед стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии.

Помимо «Милана» Ибрагимович выступал за голландский «Аякс», в составе которого стал двукратным чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка и Суперкубка страны, за итальянские «Ювентус» и «Интер», в составе которого три раза выигрывал чемпионат страны и два раза Суперкубок. В составе испанской «Барселоны» Ибрагимович один раз стал чемпионом Испании, два раза обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и один раз выиграл клубный чемпионат мира. С французским ПСЖ Ибрагимович четыре раза становился чемпионом Франции, два раза обладателем Кубка Франции. В составе «Манчестер Юнайтед» швед выиграл Лигу Европы и стал обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии.

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