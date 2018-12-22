Слуцкий строит новый ЦСКА. Как прошли первые полгода российского тренера в Голландии

Источник: РИА "Новости"

Такого, как Слуцкий, в Нидерландах еще не было

Появление первого российского тренера в истории высшей лиги Нидерландов вызвало в маленьком городке Арнеме ажиотаж. За дебютной тренировкой Слуцкого наблюдало две тысячи местных болельщиков. Для «Витесса» получить специалиста, выводившего клуб в плей-офф Лиги чемпионов и руководившего национальной сборной России, — большая удача.

— Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как и мы. Нет изначального языкового барьера. Если мне кто-то скажет, что я отработаю в «Витессе» десять лет, вполне буду этому рад. Я успокоился в этом плане. Амбиции никуда не ушли, но я понимаю, что мы в Европе особо никому не нужны. Любая работа — это престижно. А тут все спокойнее, понятнее, прозрачнее и нет форс-мажора, — рассказывал Слуцкий, явно наслаждаясь спокойствием голландской провинции после нервотрепки в «Халле».

Голландцы тоже оценили английский своего нового тренера, хотя не обошлось без одного инцидента. Когда португальское издание A Bola написано, что Слуцкого хочет переманить «Спортинг», российский специалист поспешил опровергнуть слухи. Объясняя, что он может покинуть клуб лишь в том случае, если владелец его уволит, Слуцкий произнёс слово «sack» на британский манер — «сак», а не «сэк». Также произносится и слово «suck», которое по соседству со словом «владелец» приобрело совсем двусмысленный оттенок. Посмеялись и там и у нас.

Несмотря на хороший английский, 47-летний тренер вовсю учит голландский, а при общении с болельщиками часто опирается на помощников — работу в тренерском штабе сохраняли уважаемые в Арнеме Ники Хофс и Эдвард Стюринг. Именно Стюринг на первых порах объяснял болельщикам, в какой футбол будет играть команда при новом тренере, а игрокам — особенности российских инноваций.

— Я сделал свободным посещение всех приемов пищи. Для них это что-то невероятное, потому что они все в одно время завтракали, обедали и ужинали. Это типичная голландская традиция. Женщина, работающая в клубе 20 лет, сказала, что я первый тренер за эти годы, который сделал свободное посещение, — поделился Слуцкий.

Но если в бытовых вопросах россиянин проявил себя либералом, то по части тренировочного процесса был строг. В «Витессе» не привыкли к двухразовым тренировочным занятиям, поэтому на сборах игроки стали жаловаться тренеру, что не выдержат таких нагрузок. Слуцкий был непреклонен: «Давайте, если кто-то умрет, поменяем что-нибудь, а пока попробуем сделать так».

По образу и подобию ЦСКА

Поклонники московского ЦСКА легко опознают тренерский стиль Слуцкого в нынешней игре «Витесса».

И в «Халле» и в Нидерландах он придерживается своих базовых принципов: неротируемый костяк в обороне, активная игра через фланги, большое количество навесов и борьба на каждом участке поля.

Но если в Йоркшире стиль Слуцкого страдал от нехватки качественных фланговых защитников, то в «Витессе» такой проблемы нет. Слева играет бывший динамовец Александр Бютнер — в прошлом сезоне он стал лучшим по голевым передачам среди защитников. Справа играет воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев, перешедший в голландский клуб минувшим летом.

Караваев — особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость. Леонид Слуцкий главный тренер «Витесс»

В полузащите у «Витесса» выделяется бывший норвежский вундеркинд Мартин Эдегор. Права на 20-летнего футболиста по-прежнему принадлежат мадридскому «Реалу», но на юношеском уровне он восхищал куда больше, чем сейчас. Полтора года в «Херенвене» нельзя назвать успешным опытом, возможно, в другом голландском клубе при более опытном тренере Эдегор сможет выйти на новый уровень игры. Сейчас дела у него пошли на лад — норвежец раздает по 2.5 ключевых передачи за игру, это седьмой результат в чемпионате.

При игре в нападении у команды из Арнема наметился явный крен на левый фланг — помимо Бютнера там играет Рой Бееренс, настоящий мастер навесов. Вообще в топ-10 игроков чемпионата Нидерландов по навесам сразу трое представляют «Витесс»: Бееренс, Бютнер и Эдегор. Караваев — 16-й в списке.

Увы, на старте сезона Слуцкий потерял лучшего бомбардира и лидера команды Тима Матавжа, сломавшего ногу. Теперь за голы отвечает 28-летний Брайан Линссен — он наносит по 3.5 удара за матч, третий результат в чемпионате. Вообще игроки «Витесса» бьют часто, а вот реализация серьезно хромает.

Результаты нормальные

В Нидерландах есть строгое разделение на большую тройку — «Аякс», ПСВ, «Фейенорд» — и всех остальных. Традиционно «Витесс» рубится за места с четвертого по восьмое с такими командами, как «Утрехт», АЗ и «Херенвен». В самом лучшем случае можно рассматривать третье место, если у роттердамцев вдруг обозначатся проблемы.

Старт сезона получился для Слуцкого тяжелым. Его команда проиграла «Базелю» в квалификации Лиги Европы, а за дебютным разгромом «Гронингена» («Витесс» после первого тура возглавлял таблицу) последовала серия из четырех матчей без побед, венчало которое неприятное поражение от «Аякса» со счетом 0:4.

Однако с двумя другими грандами «Витесс» сыграл очень достойно, хотя и не сумел отобрать очки. «Фейенорд» вырвал победу в концовке матча благодаря забитому мячу Робина ван Перси, а непобедимый ПСВ выиграл лишь с минимальным преимуществом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/AfRpRLA73Pc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом оба матча «Витесс» проводил в гостях и доигрывал в меньшинстве.

Слуцкий заслужил похвалу от тренера ПСВ Марка ван Боммеля, заявившего, что ни одна команда в чемпионате не умеет так перестраиваться по ходу игры, как «Витесс».

То ли еще будет во втором круге!

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На рождественский перерыв Слуцкий должен уйти в хорошем настроении. В последних шести матчах были одержаны четыре победы: в конце ноября «Витесс» впервые победил в двух матчах подряд, а позже сумел выйти в следующую стадию Кубка Нидерландов. В данный момент команда Слуцкого занимает шестое место в чемпионате и в воскресенье сыграет с главным аутсайдером Эредивизие — «Де Графсхапом». Учитывая, что прямые конкуренты «Витесса» АЗ и «Утрехт» играют с ПСВ и «Аяксом» соответственно, вполне вероятно, что «Витесс» будет отмечать праздники на четвертом месте в таблице.

А уже в январе тренерский штаб команды может ждать пополнение в лице братьев Березуцких. Василий и Алексей в четверг получили тренерские лицензии и, если не будет проблем с получением рабочей визы, должны вскоре присоединиться к своему бывшему тренеру. Хотя учитывая уровень игры «Витесса» в центре обороны, Березуцкие пригодились бы команде не только как тренеры, но и как игроки.

Стоит ли ждать дальнейшего усиления «Витесса»? Тесная связь клуба с «Челси» всегда оставляет возможность для аренды талантливого молодого игрока, а вот россиян в Арнеме можно не ждать.

— При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», получают в России принципиально иные деньги, в разы, — заявил Слуцкий.