Слуцкий строит новый ЦСКА. Как прошли первые полгода российского тренера в Голландии
Обыгрывал Адвоката, воспитывал игрока «Реала», получал комплименты от тренера ПСВ.
Обыгрывал Адвоката, воспитывал игрока «Реала», получал комплименты от тренера ПСВ.
Появление первого российского тренера в истории высшей лиги Нидерландов вызвало в маленьком городке Арнеме ажиотаж. За дебютной тренировкой Слуцкого наблюдало две тысячи местных болельщиков. Для «Витесса» получить специалиста, выводившего клуб в
— Все голландцы отлично говорят на английском, но это не родной для них язык, поэтому они звучат на этом языке так же, как и мы. Нет изначального языкового барьера. Если мне
Голландцы тоже оценили английский своего нового тренера, хотя не обошлось без одного инцидента. Когда португальское издание A Bola написано, что Слуцкого хочет переманить «Спортинг», российский специалист поспешил опровергнуть слухи. Объясняя, что он может покинуть клуб лишь в том случае, если владелец его уволит, Слуцкий произнёс слово «sack» на британский манер — «сак», а не «сэк». Также произносится и слово «suck», которое по соседству со словом «владелец» приобрело совсем двусмысленный оттенок. Посмеялись и там и у нас.
Несмотря на хороший английский, 47-летний тренер вовсю учит голландский, а при общении с болельщиками часто опирается на помощников — работу в тренерском штабе сохраняли уважаемые в Арнеме Ники Хофс и Эдвард Стюринг. Именно Стюринг на первых порах объяснял болельщикам, в какой футбол будет играть команда при новом тренере, а игрокам — особенности российских инноваций.
— Я сделал свободным посещение всех приемов пищи. Для них это
Но если в бытовых вопросах россиянин проявил себя либералом, то по части тренировочного процесса был строг. В «Витессе» не привыкли к двухразовым тренировочным занятиям, поэтому на сборах игроки стали жаловаться тренеру, что не выдержат таких нагрузок. Слуцкий был непреклонен: «Давайте, если
И в «Халле» и в Нидерландах он придерживается своих базовых принципов: неротируемый костяк в обороне, активная игра через фланги, большое количество навесов и борьба на каждом участке поля.
Но если в Йоркшире стиль Слуцкого страдал от нехватки качественных фланговых защитников, то в «Витессе» такой проблемы нет. Слева играет бывший динамовец Александр Бютнер — в прошлом сезоне он стал лучшим по голевым передачам среди защитников. Справа играет воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев, перешедший в голландский клуб минувшим летом.
Караваев — особый пример человека адаптированного, поигравшего в Европе. Он готов играть за ту зарплату, которая есть в «Витессе», говорит на языке, не имеет проблем в быту. Если посмотреть на наших футболистов, это большая редкость.
В полузащите у «Витесса» выделяется бывший норвежский вундеркинд Мартин Эдегор. Права на 20-летнего футболиста
При игре в нападении у команды из Арнема наметился явный крен на левый фланг — помимо Бютнера там играет Рой Бееренс, настоящий мастер навесов. Вообще в топ-10 игроков чемпионата Нидерландов по навесам сразу трое представляют «Витесс»: Бееренс, Бютнер и Эдегор. Караваев — 16-й в списке.
Увы, на старте сезона Слуцкий потерял лучшего бомбардира и лидера команды Тима Матавжа, сломавшего ногу. Теперь за голы отвечает 28-летний Брайан Линссен — он наносит по 3.5 удара за матч, третий результат в чемпионате. Вообще игроки «Витесса» бьют часто, а вот реализация серьезно хромает.
В Нидерландах есть строгое разделение на большую тройку — «Аякс», ПСВ, «Фейенорд» — и всех остальных. Традиционно «Витесс» рубится за места с четвертого по восьмое с такими командами, как «Утрехт», АЗ и «Херенвен». В самом лучшем случае можно рассматривать третье место, если у роттердамцев вдруг обозначатся проблемы.
Старт сезона получился для Слуцкого тяжелым. Его команда проиграла «Базелю» в квалификации Лиги Европы, а за дебютным разгромом «Гронингена» («Витесс» после первого тура возглавлял таблицу) последовала серия из четырех матчей без побед, венчало которое неприятное поражение от «Аякса» со счетом 0:4.
Однако с двумя другими грандами «Витесс» сыграл очень достойно, хотя и не сумел отобрать очки. «Фейенорд» вырвал победу в концовке матча благодаря забитому мячу Робина ван Перси, а непобедимый ПСВ выиграл лишь с минимальным преимуществом.
При этом оба матча «Витесс» проводил в гостях и доигрывал в меньшинстве.
То ли еще будет во втором круге!
На рождественский перерыв Слуцкий должен уйти в хорошем настроении. В последних шести матчах были одержаны четыре победы: в конце ноября «Витесс» впервые победил в двух матчах подряд, а позже сумел выйти в следующую стадию Кубка Нидерландов. В данный момент команда Слуцкого занимает шестое место в чемпионате и в воскресенье сыграет с главным аутсайдером Эредивизие — «Де Графсхапом». Учитывая, что прямые конкуренты «Витесса» АЗ и «Утрехт» играют с ПСВ и «Аяксом» соответственно, вполне вероятно, что «Витесс» будет отмечать праздники на четвертом месте в таблице.
А уже в январе тренерский штаб команды может ждать пополнение в лице братьев Березуцких. Василий и Алексей в четверг получили тренерские лицензии и, если не будет проблем с получением рабочей визы, должны вскоре присоединиться к своему бывшему тренеру. Хотя учитывая уровень игры «Витесса» в центре обороны, Березуцкие пригодились бы команде не только как тренеры, но и как игроки.
Стоит ли ждать дальнейшего усиления «Витесса»? Тесная связь клуба с «Челси» всегда оставляет возможность для аренды талантливого молодого игрока, а вот россиян в Арнеме можно не ждать.
— При всем моем большом желании видеть соотечественников в команде, это почти невозможно. Те игроки, которые могли бы усилить «Витесс», получают в России принципиально иные деньги, в разы, — заявил Слуцкий.
Станислав Рынкевич