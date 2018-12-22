Лучший игрок и бомбардир Первой лиги заинтересовал шестую команду КПЛ
Нападающий шымкентского «Кырана» Аблайхан Махамбетов может перейти в талдыкорганский «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
Нападающий шымкентского «Кырана» Аблайхан Махамбетов может перейти в талдыкорганский «Жетысу», сообщает KazFootball.kz.
Воспитанник шымкентского футбола может отправится на
В минувшем сезоне 27-летний форвард стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком Первой лиги. В чемпионате сыграл 29 матчей, забил 20 мячей и заработал три предупреждения.
Свою карьеру Махамбетов начинал в шымкентских «Айжарыке», «Ордабасы» и «БИИКе», «Окжетпесе», «Шахтере», «Кызыл-Жар СК», «Махтаарале». Всего в
Напомним, «Кыран» по итогам минувшего сезона боролся за путевку в