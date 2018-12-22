«Лацио» победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Лацио». В составе победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич (12-я минута), Франческо Ачерби (23) и Сенад Лулич (67). У «Кальяри» с пенальти отличился Жуан Педро (90+3).