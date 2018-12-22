Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кьево0
Интер0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма0
Болонья0
Футбол. Зарубежный
20:30
Кардифф Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси0
Лестер1
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд1
Саутгемптон3
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити2
Кристал Пэлас3
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед0
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед0
Уотфорд2
Футбол. Зарубежный
22:30
Ювентус
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер3
Герта1
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг3
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт1
Шальке-043
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-960
Фортуна Д1
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг0
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
23:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Генгам
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Реймс
Кан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Ним
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Сампдория4
Футбол. Зарубежный
17:00
Дженоа3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
17:00
Милан0
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло1
Торино1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе1
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал3
Бернли1
Футбол. Зарубежный
15:00
Бетис1
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
14:30
Лацио3
Кальяри1
Все события
Фоторепортажи
37Performance Сup: с валенком, балалайкой и в футболке «Спартака»
15«Я считаю, что я особенный»
18:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Лацио» победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.

Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Лацио». В составе победителей голы забили Сергей Милинкович-Савич (12-я минута), Франческо Ачерби (23) и Сенад Лулич (67). У «Кальяри» с пенальти отличился Жуан Педро (90+3).

«Лацио» с 28 очками занимает четвертое место в серии А, «Кальяри» с 17 баллами идет 13-м.

Вконтакте
Лацио 3:1
Первый тайм: 2:0
Кальяри
22.12.2018, 14:30 основной раунд: 17-й тур Olimpico
Главные тренеры
Симоне Индзаги Роландо Маран
Голы
12′ Сергей Милинкович-Савич 21
23′ Франческо Ачерби 33
67′ Сенад Лулич (Ч. Иммобиле) 19
10 Жоау Педру 90+3′
Составы
Томас Стракоша 1
Луис Фелипе 3
Франческо Ачерби 33
Адам Марушич 77
Марко Пароло 16
Сенад Лулич 19
Карлос Хоакин Корреа 11
90+5′ Чиро Иммобиле 17
80′ Штефан Раду 26
90+2′ Бартоломеу Жакинту Баштуш 15
77′ Ромеро Луис Альберто 10
Джордан Лукаку 5
69′ Сергей Милинкович-Савич 21
Пеззини Лейва Лукас 6
28 Алессио Краньо
19 Фабио Пизакане
24 Паоло Фараго 59′
56 Филиппо Романья
6 Филип Брадарич
10 Жоау Педру
20 Симоне Падоин
21 Артур Ионицэ
15 Рагнар Клаван 45′
2 Марко Паяч
18 Николо Барелла 72′
4 Даниэле Дессена
9 Альберто Черри 45′
17 Диегу Фариас
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 11
10 Удары в створ 5
7 Угловые 5
17 Фолы 9
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Джанлука Манганьелло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лацио
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кальяри
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели»
Стало известно, какую сумму Мамаев выплатил избитому водителю
Да зачем нам это серебро? Логинов начинает приучать РФ к победам
Медведеву забросали цветами после произвольной программы
«WADA усвоило урок»: Россия вновь под угрозой отстранения
Ледовый дворец гудит. Как на ЧР болеют за Медведеву и Загитову
Все российские клубы вышли во второй раунд Еврокубка. Что дальше
Загитова бьется за победу на чемпионате России (видео)
Малышко: Я готов поехать домой, устал от бесконечных отборов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь