«Лацио» победил «Кальяри» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Римский «Лацио» одержал победу над «Кальяри» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Риме, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Лацио». В составе победителей голы забили Сергей
«Лацио» с 28 очками занимает четвертое место в серии А, «Кальяри» с 17 баллами идет 13-м.
|Симоне Индзаги
|Роландо Маран
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|5
|17
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Джанлука Манганьелло (Италия)