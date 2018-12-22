Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

Источник: AFP 2018

По информации источника, за хавбеком следят скауты лондонских «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», а также мюнхенской «Баварии».

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СМИ утверждают, что бело-голубые уже получали предложение по приобретению Цыганкова от неизвестной команды в размере €20 млн, однако решили не лишаться футболиста. Также среди заинтересованных в полузащитнике клубов числилась итальянская «Рома».

В нынешнем сезоне спортсмен выступал за «Динамо» в 28 матчах и оформил 11 голов.