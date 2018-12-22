Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов нескольких ведущих европейских клубов
По информации источника, за хавбеком следят скауты лондонских «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», а также мюнхенской «Баварии».
СМИ утверждают, что
В нынешнем сезоне спортсмен выступал за «Динамо» в 28 матчах и оформил 11 голов.
Ранее клуб из ОАЭ «Аль-Джазира» до сих пор не рассчитался с агентами за трансфер нападающего Фелипе Кайседо из московского «Локомотива» в январе 2014 года.