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17:13 (мск), источник: Vesti.kz

Знаковый для казахстанского футбола тренер продлил контракт с клубом КПЛ

Главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков остается в команде на следующий сезон, сообщает KazFootball.kz.

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55-летний российский специалист прибыл в Атырау и продлил контракт с западно-казахстанским клубом. Вместе с ним также работу продолжит весь тренерский штаб, куда входят Роман Узденов, Олег Корниенко, Куаныш Кабдулов, Владимир Зиванович и Срджан Солдатович.

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Кумыков возглавил «Атырау» в июле нынешнего года и помог команде сохранить прописку в премьер-лиге. «Нефтянике» завершили сезон на девятом месте.

В Казахстане 55-летний специалист известен прежде всего своим успехом в бытность главным тренером карагандинского «Шахтера». В 2013 году «горняки» при нем впервые в истории казахстанского футбола пробились в групповой этап еврокубков — в Лигу Европы. Также «Шахтер» при Кумыкове дважды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок Казахстана.

Помимо работы в «Шахтере», Кумыков успел потренировать и ряд других клубов, в числе которых кокшетауский «Есиль», семейский «Елимай», кызылординский «Кайсар» и шымкентский «Ордабасы». В последнее время россиянин трудился в узбекском «Алмалыке», который покинул в начале июня.

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