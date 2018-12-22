Знаковый для казахстанского футбола тренер продлил контракт с клубом КПЛ

55-летний российский специалист прибыл в Атырау и продлил контракт с западно-казахстанским клубом. Вместе с ним также работу продолжит весь тренерский штаб, куда входят Роман Узденов, Олег Корниенко, Куаныш Кабдулов, Владимир Зиванович и Срджан Солдатович.

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Кумыков возглавил «Атырау» в июле нынешнего года и помог команде сохранить прописку в премьер-лиге. «Нефтянике» завершили сезон на девятом месте.

В Казахстане 55-летний специалист известен прежде всего своим успехом в бытность главным тренером карагандинского «Шахтера». В 2013 году «горняки» при нем впервые в истории казахстанского футбола пробились в групповой этап еврокубков — в Лигу Европы. Также «Шахтер» при Кумыкове дважды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок Казахстана.