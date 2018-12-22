Знаковый для казахстанского футбола тренер продлил контракт с клубом КПЛ
Главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков остается в команде на следующий сезон, сообщает KazFootball.kz.
Главный тренер «Атырау» Виктор Кумыков остается в команде на следующий сезон, сообщает KazFootball.kz.
55-летний российский специалист прибыл в Атырау и продлил контракт с
Кумыков возглавил «Атырау» в июле нынешнего года и помог команде сохранить прописку в
В Казахстане 55-летний специалист известен прежде всего своим успехом в бытность главным тренером карагандинского «Шахтера». В 2013 году «горняки» при нем впервые в истории казахстанского футбола пробились в групповой этап еврокубков — в Лигу Европы. Также «Шахтер» при Кумыкове дважды становился чемпионом страны, завоевывал Кубок и Суперкубок Казахстана.
Помимо работы в «Шахтере», Кумыков успел потренировать и ряд других клубов, в числе которых кокшетауский «Есиль», семейский «Елимай», кызылординский «Кайсар» и шымкентский «Ордабасы». В последнее время россиянин трудился в узбекском «Алмалыке», который покинул в начале июня.