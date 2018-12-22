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18:45 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бернли» в чемпионате Англии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на своем поле обыграли «Бернли» в матче 18-го тура чемпионата Англии.

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Источник: Reuters

Игра, состоявшаяся в субботу в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:1.

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Дубль в составе лондонской команды сделал Пьер-Эмерик Обамеянг (14-я и 48-я минуты), еще один гол записал на свой счет Алекс Ивоби (90+1).

У «Бернли» отличился Эшли Барнс (63).

Следующий матч в премьер-лиге «Арсенал» проведет 26 декабря на выезде против «Брайтона». «Бернли» в этот же день примет «Эвертон».

Арсенал 3:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
22.12.2018, 15:30 основной раунд: 18-й тур Emirates Stadium
Главные тренеры
Эмери Унаи Шон Дайч
Голы
14′ Пьер-Эмерик Обамеянг (С. Колашинац) 14
48′ Пьер-Эмерик Обамеянг (А. Ляказетт) 14
90+1′ Алекс Ивоби 17
10 Эшли Барнс (К. Лонг) 63′
Составы
Бернд Лено 19
41′ Сократис Папастатопулос 5
Сеад Колашинац 31
Месут Езил 10
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 15
59′ Маттео Гендузи 29
Гранит Джака 34
Пьер-Эмерик Обамеянг 14
37′ Начо Монреаль 18
Штефан Лихтштайнер 12
59′ Мохамед Эль-Нени 4
Лукас Торрейра 11
78′ Александр Ляказетт 9
Алекс Ивоби 17
20 Джо Харт
3 Чарли Тэйлор
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми 60′
28 Кевин Лонг
4 Джек Корк 60′
13 Джефф Хендрик
18 Эшли Уэствуд 90+1′
26 Филлип Бардсли 83′
2 Мэттью Лоутон
10 Эшли Барнс 77′ 36′
9 Сэм Воукс
11 Крис Вуд 77′ 47′
27 Матей Выдра
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 2
1 Угловые 3
10 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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