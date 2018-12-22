Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бернли» в чемпионате Англии

Источник: Reuters

Игра, состоявшаяся в субботу в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:1.

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Дубль в составе лондонской команды сделал Пьер-Эмерик Обамеянг (14-я и 48-я минуты), еще один гол записал на свой счет Алекс Ивоби (90+1).

У «Бернли» отличился Эшли Барнс (63).