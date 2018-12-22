Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бернли» в чемпионате Англии
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на своем поле обыграли «Бернли» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты лондонского «Арсенала» на своем поле обыграли «Бернли» в матче 18-го тура чемпионата Англии.
Игра, состоявшаяся в субботу в Лондоне, завершилась победой «Арсенала» со счетом 3:1.
Дубль в составе лондонской команды сделал
У «Бернли» отличился Эшли Барнс (63).
Следующий матч в
|Эмери Унаи
|Шон Дайч
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)