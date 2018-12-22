Гончаренко: Чемпионство БАТЭ — тот фундамент, который заложил Капский

Источник: РИА "Новости"

— Следите за чемпионатом Беларуси? За борисовским БАТЭ?

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— Конечно, конечно. Так или иначе, все результаты знаешь, какие-то видеообзоры смотришь. А чемпионство — это тот фундамент, который ушедший от нас Анатолий Анатольевич заложил. Фундамент есть, и он очень прочный. Важно правильно им распоряжаться. Ну и команда в очередной раз по делу стала чемпионом и очень хорошо выступила в группе Лиги Европы.

— За время вашего отсутствия белорусский футбол как-то поменялся?

— Мне сложно об этом говорить, потому что не очень много матчей я вижу. И какие-то глобальные выводы делать очень сложно. Матчи сборной и клубов надо больше смотреть, чтобы давать какую-то объективную оценку.

— Ваше новогоднее пожелание белорусскому болельщику.