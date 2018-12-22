Гончаренко: Чемпионство БАТЭ — тот фундамент, который заложил Капский
Белорусский наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал очередное чемпионство БАТЭ.
Белорусский наставник ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал очередное чемпионство БАТЭ.
— Следите за чемпионатом Беларуси? За борисовским БАТЭ?
— Конечно, конечно. Так или иначе, все результаты знаешь,
— За время вашего отсутствия белорусский футбол
— Мне сложно об этом говорить, потому что не очень много матчей я вижу. И
— Ваше новогоднее пожелание белорусскому болельщику.
— Любите футбол, приходите на стадионы.