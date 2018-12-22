«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место на клубном ЧМ

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место на клубном ЧМ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Аргентинский «Ривер Плейт» победил японский клуб «Касима» в матче за третье место на чемпионата мира по футболу среди клубов, проходящего в ОАЭ.