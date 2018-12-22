«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место на клубном ЧМ
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Аргентинский «Ривер Плейт» победил японский клуб «Касима» в матче за третье место на чемпионата мира по футболу среди клубов, проходящего в ОАЭ.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Аргентинский «Ривер Плейт» победил японский клуб «Касима» в матче за третье место на чемпионата мира по футболу среди клубов, проходящего в ОАЭ.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Бруно Сукулини (24-я минута), Гонсало Мартинес (73, 90+3) и Сантос Борре (89 — с пенальти).
В финале турнира позднее в субботу сыграют мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ.