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19:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место на клубном ЧМ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Аргентинский «Ривер Плейт» победил японский клуб «Касима» в матче за третье место на чемпионата мира по футболу среди клубов, проходящего в ОАЭ.

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Источник: AFP 2018

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Бруно Сукулини (24-я минута), Гонсало Мартинес (73, 90+3) и Сантос Борре (89 — с пенальти).

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале турнира позднее в субботу сыграют мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

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