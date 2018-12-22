«Милан» прервал беспроигрышную серию, уступив «Фиорентине»
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 0:1.
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 0:1.
У победителей встречи единственный мяч на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.
«Милан» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии из четырех игр и с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.
В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 26 декабря на выезде сыграют с «Фрозиноне», а команда Стефано Пиоли в тот же день примет «Парму».
|Милан
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0:1
Первый тайм: 0:0
|Фиорентина
|Дженнаро Гаттузо
|Стефано Пиоли
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маурицио Мариани (Италия)