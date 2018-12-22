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19:42 (мск), источник: Советский спорт

«Милан» прервал беспроигрышную серию, уступив «Фиорентине»

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле уступил «Фиорентине» со счетом 0:1.

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Источник: AFP 2018

У победителей встречи единственный мяч на 73-й минуте забил Федерико Кьеза.

«Милан» прервал беспроигрышную серию в чемпионате Италии из четырех игр и с 27 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а «Фиорентина» расположилась на шестой строчке, имея в активе 25 очков.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре подопечные Дженнаро Гаттузо 26 декабря на выезде сыграют с «Фрозиноне», а команда Стефано Пиоли в тот же день примет «Парму».

Милан 0:1
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
22.12.2018, 17:00 основной раунд: 17-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Стефано Пиоли
Голы
25 Федерико Кьеза (Ж. Верету) 73′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Давиде Калабрия 2
78′ Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Рикардо Родригес 68
77′ Хесус Хоакин Сусо 8
Гонсало Игуаин 9
Хакан Чалханоглу 10
83′ Иньяцио Абате 20
Андреа Конти 12
67′ Хосе Маури 4
Патрик Кутроне 63
68′ Самуэль Кастильехо 7
90+4′ Диего Лаксальт 93
1 Альбан Лафон
3 Кристиано Бираги
4 Никола Миленкович
20 Херман Пеццела 32′
31 Витор Угу 42′
17 Жордан Верету
26 Эдмилсон Фернандес 62′
25 Федерико Кьеза 74′
24 Марко Бенасси 87′
2 Венсан Лаурини
9 Джованни Симеоне 88′
10 Марко Пьяца
11 Кевин Миральяс 62′
8 Жерсон
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 1
9 Угловые 7
12 Фолы 18
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Маурицио Мариани (Италия)
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