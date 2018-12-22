«Барселона» — «Сельта»: Месси, Л. Суарес и Дембеле — в атаке каталонцев
«Барселона» и «Сельта» объявили составы на матч 17-го тура испанской Примеры.
«Барселона» и «Сельта» объявили составы на матч 17-го тура испанской Примеры.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле, Бускетс, Ракитич, Видаль, Дембеле, Л. Суарес, Месси.
Запасные: Силлессен, Гонсалес, Мовилья, Д. Суарес, Коутиньо, Рамос, Аленья.
«Сельта»: Рубен, Мальо, Мазань, Араухо, Костас, Йокушлу, Мендес, Хосабед, Буфаль, Гомес, Аспас.
Запасные: Альварес, Васкес, Кабраль, Пейнадо, Лоботка, Юлсагер, Систо.
Матч «Барселона» — «Сельта» состоится сегодня, 22 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 20:30 мск.
«Барселона», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанского первенства, «Сельта» (21) — десятое.