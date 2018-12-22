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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» — «Сельта»: Месси, Л. Суарес и Дембеле — в атаке каталонцев

«Барселона» и «Сельта» объявили составы на матч 17-го тура испанской Примеры.

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«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Альба, Пике, Лангле, Бускетс, Ракитич, Видаль, Дембеле, Л. Суарес, Месси.

Запасные: Силлессен, Гонсалес, Мовилья, Д. Суарес, Коутиньо, Рамос, Аленья.

«Сельта»: Рубен, Мальо, Мазань, Араухо, Костас, Йокушлу, Мендес, Хосабед, Буфаль, Гомес, Аспас.

Запасные: Альварес, Васкес, Кабраль, Пейнадо, Лоботка, Юлсагер, Систо.

Матч «Барселона» — «Сельта» состоится сегодня, 22 декабря, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнётся в 20:30 мск.

«Барселона», набрав 34 очка, занимает первое место в турнирной таблице испанского первенства, «Сельта» (21) — десятое.

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