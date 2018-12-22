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22:07 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира

Испанский «Реал» победил эмиратский клуб «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира.

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Источник: Reuters

Матч завершился со счетом 4:1.

На 14-й минуте отличился Лука Модрич. Увеличил преимущество мадридского клуба Маркос Льоренте на 60-й минуте. Третий мяч за «Реал» на 78-й минуте забил Серхио Рамос. Затем на 86-й минуте забил защитник «Аль-Айна» Цукаса Сиотани. Полузащитник «Аль-Айна» Яхия Надер в добавленное время матча забил в свои ворота, установив окончательный счет.

«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. Также команда в рекордный четвертый раз стала обладателем данного трофея. Испанская «Барселона» побеждала в клубном чемпионате мира трижды.

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