«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира

На 14-й минуте отличился Лука Модрич. Увеличил преимущество мадридского клуба Маркос Льоренте на 60-й минуте. Третий мяч за «Реал» на 78-й минуте забил Серхио Рамос. Затем на 86-й минуте забил защитник «Аль-Айна» Цукаса Сиотани. Полузащитник «Аль-Айна» Яхия Надер в добавленное время матча забил в свои ворота, установив окончательный счет.