«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира
Испанский «Реал» победил эмиратский клуб «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира.
Испанский «Реал» победил эмиратский клуб «Аль-Айн» в финале клубного чемпионата мира.
Матч завершился со счетом 4:1.
На 14-й минуте отличился Лука Модрич. Увеличил преимущество мадридского клуба Маркос Льоренте на 60-й минуте. Третий мяч за «Реал» на 78-й минуте забил Серхио Рамос. Затем на 86-й минуте забил защитник «Аль-Айна» Цукаса Сиотани. Полузащитник «Аль-Айна» Яхия Надер в добавленное время матча забил в свои ворота, установив окончательный счет.
«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный чемпионат мира. Также команда в рекордный четвертый раз стала обладателем данного трофея. Испанская «Барселона» побеждала в клубном чемпионате мира трижды.