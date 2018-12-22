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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Теперь Мадрид лучше «Барсы»

Первый трофей Сантьяго Солари с «Реалом».

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Источник: Reuters

Клубный чемпионат мира превращается в какой-то водевиль с заранее известным финалом. В решающем матче турнира есть место для танцев и весёлых куплетов, но не для чисто футбольной интриги. «Реал» забирает трофей, играя на минимальных для себя скоростях. Соперником победителя Лиги чемпионов становится не лучший клуб другого континента, а чемпион ОАЭ «Аль-Айн», которого включают в список участников соревнования ради заполнения трибун. Все ждали встречи «Реал» — «Ривер Плейт», однако аргентинцы вылетели в полуфинале из-за того, что финал Кубка Либертадорес со стартом клубного чемпионата мира разделили всего девять дней. Игроки «Ривер Плейт» оставили слишком много сил и эмоций в суперкласико с «Бока Хуниорс» и, скорее всего, слишком бурно праздновали свой успех.

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Главного тренера «Аль-Айна» хорвата Зорана Мамича попросили накануне финала сравнить его команду с Мадридом. «Я понимаю, что между нами и “Реалом” такая же разница, как между автомобилями марки “Смарт” и “Мерседес”. Нам нужно будет провести очень хороший матч, однако и этого может быть недостаточно. Но в спорте нет ничего невозможного: если есть мечта, бывает так, что в хороший день может улыбнуться удача», — сказал Мамич. На самом деле здесь уместнее был бы другой образ: трактор проезжает по муравью.

Сколько ни рассуждай об опасности недооценки, её при такой разнице в классе невозможно избежать. Звёзды «Реала» позволяли себе играть в среднем темпе, в некоторых эпизодах не добегали и даже давали обыгрывать один в один. Показательны два момента перед голом Луки Модрича и сразу же после него. Сперва Дани Карвахаль неаккуратно зажёг свечу, выполняя перевод с одного фланга на другой на Марсело, а бразилец сделал скидку на ходу сопернику. От гола египтянина Хуссейна Эль-Шахата спас сейв Серхио Рамоса, вставшего на пути мяча в пустые ворота. Потом самый опасный игрок в составе «Аль-Айна» Кайо вообще забил, правда, бразилец залез в маленький офсайд.

Для обладателя «Золотого мяча» Модрича финал клубного чемпионата стал дополнительной рекламой. На 14-й минуте хорват сам развернул атаку на фланг и сам же завершил комбинацию с участием Лукаса Васкеса и Карима Бензема классным ударом из-за штрафной. Забавно, что команда Мамича пропустила от игрока, который проходил свидетелем по его уголовному делу.

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В первом тайме «Реал» владел мячом 69% игрового времени, а по ударам счёт был 11:2 (в створ — 3:0). Победитель Лиги чемпионов не реализовал ещё несколько моментов. Но отношение фаворита к этой игре, как к «тренировке с повышенной ответственностью», приводило к тому, что «Аль-Айн» тоже иногда совершал опасные подходы к воротам Тибо Куртуа. Шанс имел нападающий сборной Швеции Маркус Берг, огорчивший недавно сборную России, а Кайо проиграл дуэль Куртуа. Сантьяго Солари волновали «стандарты» чемпиона ОАЭ, так что против них «Реал» оборонялся внимательнее. По крайней мере до того, как счёт стал 3:0. В концовке передача Кайо со штрафного всё-таки завершилась красивым точным ударом защитника Цукасы Сиотани головой.

Во второй тайме в нужное время забивал после подач сам Мадрид. Маркос Льоренте сотворил потрясающий гол с подбора, а Серхио Рамос выиграл «второй этаж» и призвал критиков замолчать.

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Гарету Бэйлу требовался всего один забитый мяч, чтобы сравнять по количеству голов на клубных чемпионатах мира с Криштиану Роналду. Оформив в полуфинале хет-трик с «Касимой Антлерс», валлиец достиг отметки в шесть забитых мячей. Вот только в финале Гарету откровенно не везло. Он был близок даже к очередному голу ударом через себя, но пробил чуть-чуть выше. Роналду остался лучшим бомбардиром.

У Солари есть первый трофей со «сливочными». «Реал» прогнозируемо разгромил «Аль-Айн» со счётом 4:1 и стал первой командой, выигравшей четыре клубным чемпионата мира. Теперь Мадрид в этом турнире на шаг впереди «Барселоны». Тем не менее формат турнира надо, конечно же, менять, что и обещает ФИФА с 2021 года.

Анатолий Романов

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