«Реал» выиграл клубный чемпионат мира. Теперь Мадрид лучше «Барсы»
Первый трофей Сантьяго Солари с «Реалом».
Первый трофей Сантьяго Солари с «Реалом».
Клубный чемпионат мира превращается в
Главного тренера «Аль-Айна» хорвата Зорана Мамича попросили накануне финала сравнить его команду с Мадридом. «Я понимаю, что между нами и “Реалом” такая же разница, как между автомобилями марки “Смарт” и “Мерседес”. Нам нужно будет провести очень хороший матч, однако и этого может быть недостаточно. Но в спорте нет ничего невозможного: если есть мечта, бывает так, что в хороший день может улыбнуться удача», — сказал Мамич. На самом деле здесь уместнее был бы другой образ: трактор проезжает по муравью.
Сколько ни рассуждай об опасности недооценки, её при такой разнице в классе невозможно избежать. Звёзды «Реала» позволяли себе играть в среднем темпе, в некоторых эпизодах не добегали и даже давали обыгрывать один в один. Показательны два момента перед голом Луки Модрича и сразу же после него. Сперва Дани Карвахаль неаккуратно зажёг свечу, выполняя перевод с одного фланга на другой на Марсело, а бразилец сделал скидку на ходу сопернику. От гола египтянина Хуссейна
Для обладателя «Золотого мяча» Модрича финал клубного чемпионата стал дополнительной рекламой. На 14-й минуте хорват сам развернул атаку на фланг и сам же завершил комбинацию с участием Лукаса Васкеса и Карима Бензема классным ударом
В первом тайме «Реал» владел мячом 69% игрового времени, а по ударам счёт был 11:2 (в створ — 3:0). Победитель Лиги чемпионов не реализовал ещё несколько моментов. Но отношение фаворита к этой игре, как к «тренировке с повышенной ответственностью», приводило к тому, что «Аль-Айн» тоже иногда совершал опасные подходы к воротам Тибо Куртуа. Шанс имел нападающий сборной Швеции Маркус Берг, огорчивший недавно сборную России, а Кайо проиграл дуэль Куртуа. Сантьяго Солари волновали «стандарты» чемпиона ОАЭ, так что против них «Реал» оборонялся внимательнее. По крайней мере до того, как счёт стал 3:0. В концовке передача Кайо со штрафного
Во второй тайме в нужное время забивал после подач сам Мадрид. Маркос Льоренте сотворил потрясающий гол с подбора, а Серхио Рамос выиграл «второй этаж» и призвал критиков замолчать.
Гарету Бэйлу требовался всего один забитый мяч, чтобы сравнять по количеству голов на клубных чемпионатах мира с Криштиану Роналду. Оформив в полуфинале
У Солари есть первый трофей со «сливочными». «Реал» прогнозируемо разгромил «Аль-Айн» со счётом 4:1 и стал первой командой, выигравшей четыре клубным чемпионата мира. Теперь Мадрид в этом турнире на шаг впереди «Барселоны». Тем не менее формат турнира надо, конечно же, менять, что и обещает ФИФА с 2021 года.
Анатолий Романов