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22 декабря, источник: Р-Спорт

«Барселона» обыграла «Сельту» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая в субботу на «Камп Ноу», завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:0. Голы забили Усман Дембеле (10-я минута) и Лионель Месси (45).

Следующий матч в чемпионате «Барса» проведет 6 января на выезде против «Хетафе». «Сельта» днем позже примет «Атлетик» (Бильбао).

Барселона 2:0
Первый тайм: 2:0
Сельта
22.12.2018, 20:30 основной раунд: 17-й тур Camp Nou
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Мигел Кардозу
Голы
10′ Усман Дембеле 11
45′ Лионель Месси (Жорди Альба) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Нелсон Семеду 2
Жорди Альба 18
Жерар Пике 3
Клеман Лангле 15
Иван Ракитич 4
Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
86′ Серхио Бускетс 5
Карлес Аленья 21
63′ Артуро Видаль 22
Артур 8
68′ Усман Дембеле 11
Филиппе Коутинью 7
13 Вейга Рубен Бланко
2 Уго Мальо
15 Роберт Мазань
3 Давид Костас
4 Нестор Араухо
21 Руис Хосабед Санчес
23 Брайс Мендес
9 Макси Гомес
5 Окай Йокушлу 45′
14 Станислав Лоботка
19 Софьян Буфаль 76′
11 Пионе Систо
10 Яго Аспас 52′ 45′
8 Фран Бельтран
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
4 Угловые 6
14 Фолы 15
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)
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