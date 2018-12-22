«Барселона» обыграла «Сельту» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Футболисты «Барселоны» на своем поле нанесли поражение «Сельте» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
Игра, прошедшая в субботу на «Камп Ноу», завершилась победой «Барселоны» со счетом 2:0. Голы забили Усман Дембеле (10-я минута) и Лионель Месси (45).
Следующий матч в чемпионате «Барса» проведет 6 января на выезде против «Хетафе». «Сельта» днем позже примет «Атлетик» (Бильбао).
|Эрнесто Вальверде
|Мигел Кардозу
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Эдуардо Прието Иглесиас (Испания)