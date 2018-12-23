«Манчестер Юнайтед» впервые со времен Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ

Источник: Reuters

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Манкунианцы впервые забили пять голов в матче Премьер-лиги со времен, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон. В последнем матче под руководством шотландского специалиста, который состоялся 19 мая 2013 года, «дьяволы» сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (5:5).

Это первый матч «МЮ» под руководством и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Несколько дней назад руководство клуба отправило в отставку с поста наставника португальского специалиста Жозе Моуринью, тренировавшего команду с 2016 года.