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01:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» впервые со времен Фергюсона забил пять голов в матче АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Кардифф Сити» со счётом 5:1.

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Источник: Reuters
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Манкунианцы впервые забили пять голов в матче Премьер-лиги со времен, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон. В последнем матче под руководством шотландского специалиста, который состоялся 19 мая 2013 года, «дьяволы» сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (5:5).

Это первый матч «МЮ» под руководством и. о. главного тренера Уле-Гуннара Сульшера.

Несколько дней назад руководство клуба отправило в отставку с поста наставника португальского специалиста Жозе Моуринью, тренировавшего команду с 2016 года.

После матча «Манчестер Юнайтед», набрав 29 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата.

Кардифф Сити 1:5
Первый тайм: 1:3
Манчестер Юнайтед
22.12.2018, 20:30 основной раунд: 18-й тур Cardiff City Stadium
Главные тренеры
Нил Уорнок Уле Гуннар Сульшер
Голы
38′ Виктор Камараса 21
10 Маркус Рэшфорд 4′
21 Андер Агуэра Эррера (П. Погба) 29′
11 Антони Марсьяль (Дж. Лингард) 41′
14 Джесси Лингард 57′
14 Джесси Лингард (П. Погба) 90′
Составы
Нил Этеридж 1
Шон Моррисон 4
Брюно Экуэле Манга 5
79′ Грег Каннингем 18
Сол Бамба 22
Каллум Патерсон 13
Виктор Камараса 21
Джош Мерфи 11
61′ Гарри Артер 7
Кеннет Зохоре 10
58′ 83′ Арон Гюннарссон 17
Джо Раллс 8
74′ Джуниор Хойлетт 33
Кадим Харрис 23
1 Давид де Хеа
2 Виктор Линделеф
4 Фил Джоунс
23 Люк Шоу 35′
6 Поль Погба
18 Эшли Янг
21 Андер Агуэра Эррера
14 Джесси Лингард
31 Неманья Матич 87′
15 Андреас Перейра
10 Маркус Рэшфорд 79′
17 Фред
11 Антони Марсьяль 87′
27 Маруан Феллаини
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 9
4 Угловые 7
13 Фолы 13
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
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Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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